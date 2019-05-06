İngiltere Kraliyet ailesinden beklenen haber geldi

İngiltere Kraliyet ailesinin geçen yıl evlenen çifti Prens Harry ile Meghan Markle'ın ilk çocukları dünyaya geldi. Markle'ın bir erkek çocuk dünyaya getirdiği açıklandı.

Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan'ın erkek bebeği, Britanya tahtına geçişte 7. sırada yer alacak. Harry, ilk çocuğunun dünyaya gelişini açıklarken "Kesinlikle ölürsünüz, harika... Havalarda uçuyorum" dedi. ​

It's a boy! Prince Harry announces birth of son #royalbaby pic.twitter.com/kLHDAn8ztV — Ruptly (@Ruptly) May 6, 2019

"Muhteşemdi, kesinlikle inanılmazdı. Dediğim gibi eşimle inanılmaz gurur duyuyorum, her babanın söyleyeceği gibi benim bebeğim de kesinlikle harika" diye konuşan Harry, çocuğun ismine henüz karar vermediklerini belirtti.

Prince Harry after Meghan gives birth to boy: ‘Absolutely over the moon’ – video https://t.co/xeH9vH12b2 — The Guardian (@guardian) May 6, 2019

Grinning from ear to ear, Prince Harry happily announced to the media that Meghan gave birth to a baby boy https://t.co/zeWiZ9rmnd pic.twitter.com/U893b5aN3o — CNN International (@cnni) May 6, 2019

Meghan (37) ile Harry (34) çiftinin sosyal medya hesaplarından, 6 Mayıs'in ilk saatlerinde dünyaya gelen bebeğin 3.2 kilogram ağırlığında olduğu duyurulurken, düşesle bebeğin sağlıklı ve iyi durumda olduğu belirtildi. Kendilerinin heyecanını paylaşan ve destek gönderenlere teşekkür edildi.

We are pleased to announce that Their Royal Highnesses Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th, 2019. Their Royal Highnesses’ son weighs 7lbs. 3oz.



The Duchess and baby are both healthy #dukeofsussex #babyboy💙 #babysussex #born pic.twitter.com/FekfmNtyhL — Harry and Meghan (@trhharrymeghan) May 6, 2019

Tahtın 7. varisi, birkaç gün içinde aile fotoğrafı içinde ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak.

It's a boy - a beaming Prince Harry says mum and baby "doing incredibly well" https://t.co/t0Xt0K0J3f — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 6, 2019

Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından oğlu Veliaht Prens Charles'ın tahta geçmesi bekleniyor. Prens William ile Prens Harry'nin 70 yaşındaki babası Charles, böyle bir durumda İngiliz tarihinin tahta çıkan en yaşlı monarkı unvanını alacak. Charles'ın ardından taht sırasında William ile onun oğlu George bulunuyor.

Prince Harry and Meghan Markle's new baby will be seventh in line to the British throne, behind her or his grandfather, Prince Charles, uncle, Prince William, three cousins, George, Charlotte and Louis, and father, Prince Harry. https://t.co/pNekkd1QOC pic.twitter.com/eEugZvHmME — ABC News (@ABC) May 6, 2019

ANNESİ AFRO AMERİKALI ABD VATANDAŞI

© REUTERS / NEIL HALL Onlar erdi muradına: İngiliz kraliyetinin 'siyah' düğünü

Meghan ile Harry 19 Mayıs 2018 tarihinde görkemli bir törenle dünya evine girmişti.

Düğünden bir kaç ay sonra Meghan'ın hamile olduğu öğrenilmişti.

ABD vatandaşı eski bir aktris olan Meghan Markle, melez kimliğiyle de dikkat çekiyor.

Meghan Markle'ın henüz 6 yaşındayken babasından boşanan annesi Doria Ragland, bir Afro Amerikalı. Doria Ragland'ın ataları köleydi.

Düşes Meghan'ın Britanya kraliyet ailesi içinde doğan bebeği otomatik şekilde ABD vatandaşı da olacak.