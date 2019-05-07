Almanya: İstanbul'da seçim tekrarlama kararı, şeffaf ve anlaşılır değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararına Avrupa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. YSK'nin kararının ardından yabancı devlet düzeyinde ilk açıklama, Almanya'dan geldi.

'SADECE SEÇMEN İRADESİ KARAR VEREBİLİR'

© AFP 2019 / GERARD CERLES YSK kararına AB'den tepkiler sürüyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sosyal medya hesabından, iptal kararının kendileri açısından kabul edilmezliğine işaret eden bir paylaşımda bulundu:

"İstanbul'da yerel seçimleri tekrarlama kararı, bizim için şeffaf ve anlaşılabilir değildir. Kimin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacağına sadece Türkiye seçmenlerinin iradesi karar verebilir, karar verme yetkisine sahiptir."

Die Entscheidung die Kommunalwahlen in #Istanbul zu wiederholen, ist für uns nicht transparent und nicht nachvollziehbar. Über die Besetzung des Oberbürgermeisteramtes in Istanbul kann und darf allein der Wille der türkischen Wählerinnen und Wähler entscheiden. — Heiko Maas (@HeikoMaas) May 7, 2019

​Almanya Dışişleri Bakanı, "Demokrasinin temel ilkelerinden şeffaf seçimlerin bizim açımızdan en büyük önceliği var" diye de konuştu. Maas gibi Sosyal Demokrat Partili (SPD) olan Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, iptal kararının Türk demokrasine yönelik yeni bir saldırı olduğunu söyledi.

Die Annullierung der Kommunalwahl in #Istanbul ist ein weiterer Anschlag auf die Demokratie in der #Türkei 🇹🇷. — Michael Roth MdB 🇪🇺 (@MiRo_SPD) May 7, 2019

SPD'nin Meclis Grubu İnsan Hakları Politikaları Sözcüsü Frank Schwabe, "İstanbul'da yeni bir seçim yapmak, emsali görülmemiş bir skandal, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın maskesinin düşmesidir. Ülke ve iktidardaki AK Parti için ciddi sonuçlara yol açacaktır" dedi.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Michael Brand, Spiegel dergisine şu yorumu yaptı:

"Kendisi kazanana kadar seçimi tekrar edilmesini isteyen biri ancak apaçık bir antidemokrattır... Seçimlerin iptal edilmesi demokrasinin başka yöne evrilmeye çalışılmasında yeni bir adım."

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Bijan Djir-Sarai, "AKP'nin başvurusu üzerine İstanbul'daki seçimler iptal ediliyor ve tekararlanacak. Türk demokrasisinden geriye kalanlar da artık tamamen gömülmüş oldu" tepkisini gösterdi.

Die Wahl in #Istanbul wird auf Antrag der AKP annulliert und soll wiederholt werden. Der letzte Rest, der von der #türkischen “Demokratie” noch übrig war, wird nun endgültig begraben. — Bijan Djir-Sarai (@DjirSarai) May 6, 2019

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