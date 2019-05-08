CIA'den Filistinli aktiviste Suudi Arabistan uyarısı

Guardian gazetesinin haberine göre, Filistin asıllı İyad el Bağdadi, 25 Nisan'da Norveçli yetkililer tarafından evinden alınarak güvenli bir yere nakledildi. Buna sebep olarak da Suudi Arabistan kaynaklı içeriği belli olmayan bir tehdit gösterildi.
CIA warns Arab activist of potential threat from Saudi Arabia https://t.co/VpCeXi4MIW— The Guardian (@guardian) May 7, 2019
Norveçli yetkililerin istihbaratı çok ciddiye aldığını vurgulayan Bağdadi, iki polis ekibinin evine geldiğini, bunlardan birinin kendini güvenli yere naklederken, diğerinin olası bir takibe karşı önlem aldığını belirtti.
Bağdadi, haberin duyulmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftanın çok stresli olduğunu ifade ederek, "Beni öldürmek istemiyorlarsa o zaman işimi yapmıyorum demektir" değerlendirmesinde bulundu.
Thanks for your concern, everyone. If they don't want to kill me, then I'm not doing my job.— İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي (@iyad_elbaghdadi) May 7, 2019
Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilmesinden beri uluslararası baskı altında.
Amerikan Washington Post gazetesi, CIA'in Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.
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