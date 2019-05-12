Zelenskiy'in danışmanı: 'Rusya'yla savaş' politikası devam edecek

© REUTERS / Viacheslav Ratynskyi Zelenskiy: Rusya ile sınırımızdan başka ortak bir şeyimiz yok

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Savunma Danışmanı İvan Aparşin, yeni yönetimin Rusya politikasının ne yönde olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna basınına konuşan Aparşin, "NATO'ya katılma politikamızı değiştirmiyoruz ancak üyelik sürelerini istişare etmedik. Rusya'yla savaş politikamızı da değiştirmiyoruz, zira bu bir savaş" dedi.

Aparşin, yeni devlet başkanının savunma alanındaki yolsuzluğu önlemeye, modern bölgesel savunma sistemi kurmaya ve orduya profesyonel ve güçlü hale getirmeye yönelik bir politika izleyeceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna Merkez Seçim Kurulu, seçimin resmi sonuçlarını 30 Nisan'da açıklamıştı. Yasalara göre, yüzde 73.22 oranında oy alan Zelenskiy'in göreve resmi açıklamayı müteakip 30 gün içinde başlaması gerekiyor. Kesin tarih, parlamento tarafından belirleniyor.