Fransız politikacıdan, Rusya karşıtı histeriye son verme çağrısı

Fransa’da sol Başkaldıran Partisi Jean-Luc Mélenchon, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik baskısını arttırmaya bir son vermesi ve NATO’ya yönelik politikasını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Mélenchon, Rusya karşıtı histeriye son verilmesi çağrısı yaptı.

Figaro gazetesinin aktardığına göre, Jean-Luc Mélenchon, gelecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AB’nin politikasını değiştirecek vekiller seçmesi gerektiğini belirtti. Gürcistan’ın NATO’ya üye olması konusunu eleştiren Mélenchon, bunu ‘aptalca bir provokasyon’ olarak nitelendirdi.

Mélenchon “Rusya karşıtı ve NATO yanlısı histeri içinde olmayacak vekillerin olması sizin yararınıza” dedi.

UKRAYNA’NIN NATO ÜYELİĞİ HAKKINDA UYARI

Mélenchon, Ukrayna’yı NATO’ya kabul etme fikri konusunda da uyararak, Avrupa’nın NATO’yu kontrol edemediği ve Rusya ile gerginliği arttırmak istemediğini vurguladı.

Sıkça ‘Rus ajanı olarak’ nitelendirildiğini belirten Mélenchon, barış istediği için bu durumun kendisini memnun ettiğini ifade etti.