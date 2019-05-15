Yemen’de kullanılan Fransız silahlarının gizli belgesini yayınlayan gazetecilere soruşturma

Fransa’nın Suudi Arabistan ve BAE'ye Yemen’de kullanılması için tedarik ettiği silahlar hakkında gizli belgeleri yayınlayan iki gazeteci, İç İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGRI) tarafından İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) merkezinde sorguya alındı.
Disclose gazetesi, 14 Nisan 2019’da yayınladığı “Made in France” araştırma dosyasında Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen’de kullandıkları silahların Fransa tarafından tedarik edildiğine dair belgeler yayınlamıştı.
A leak of classified French defence ministry documents, revealed here, details the massive use of French-made weapons in the ongoing, four-year-old war in Yemen. https://t.co/3APuI241nZ via @Disclose_ngo— Azad Essa (@azadessa) May 7, 2019
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