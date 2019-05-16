Partisinin mitinglerine devletin uçaklarıyla gitmekle suçlanan İçişleri Bakanı Salvini'ye soruşturma

İtalyan koalisyon hükümetinin ortağı Matteo Salvini hakkında emniyet teşkilatının uçaklarını kendi özel ve siyasi amaçları için kullanıp kullanmadığına dair soruşturma açıldı

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, lideri olduğu aşırı sağcı parti Lig'in seçim kampanyalarına katılmak için ülke çapında polis uçaklarıyla seyahat edip kamu fonlarını kötüye kullanmakla itham ediliyor.

La Repubblica gazetesine göre, Salvini 2019 yılının başından beri içişleri bakanlığındaki makam masasında sadece 17 gün geçirirken diğer günlerde yerel, bölgesel ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Lig adaylarına destek vermek amacıyla ülke çapında mitinglere katıldı. Salvini'nin bu yıl 211 siyasi etkinliğe katıldığını hesaplayan La Repubblica, Çizme'nin bir ucundan diğer ucuna turlarken de devletin ulaşım olanaklarını kullandığını yazdı.

Lazio'daki sayştay mahkemesi savcısı Andrea Lupi, Salvini hakkındaki haberleri gördüklerini belirterek "Seçim kampanyası için devletin uçaklarının kullanılıp kullanılmadığını kesinleştirmemiz lazım. Bu türden soruşturmalar olağandır. Benzerini eski Başbakan Matteo Renzi için de yürütmüştük" dedi.

Salvini ise suçalamaları reddederek devlet ve polis uçaklarını sadece resmi amaçlarla uçtuğunda kullandığını savundu:

"Suistimal ya da usulsüzlük yok. Aksini iddia edenler ispatlasınlar. Adam kaçırmaktan ırkçılığa dek her şey için soruşturuldum. Bence İtalyanlar yaptığım işi takdir ediyor. İçişleri bakanlığı tarihinde en az masraf çıkaran bakan benimdir."

Eski adı Kuzey Birliği olan Lig'in lideri, makamında oturmaktansa destekçilerinin arasında olmayı tercih ettiğini her fırsatta belirtiyor. Geçen hafta Pesaro'daki bir mitingde taraftarlarıyla selfie çekimine kürsüdeki konuşmasından daha fazla zaman ayırdı.

İçişleri bakanlığındaki namütenahi namevcudiyeti ise merkez solcu Demokratik Parti'nin milletvekilleri tarafından eleştiriliyor. Bunlardan biri olan Gennaro Migliore "İçişleri bakanı ülkenin güvenliğiyle ilgilenmek yerine mitinglerde, özçekimlerle gönül eğlendirmeyi tercih ediyorsa, o zaman o makama layık değil demektir" dedi.