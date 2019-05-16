ABD'ye ait insansız hava aracı Donbass'ta keşif uçuşu yaptı

PlaneRadar’ın aktardığına göre, 102043 kuyruk numaralı drone, Sicilya’daki Sigonella hava üssünden havalanarak Ukrayna’nın doğusundaki Harkov ve Lugansk bölgeleri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.
19:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) May 16, 2019
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат #Northrop #Grumman RQ-4B-30 #Global #Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовой номер 10-2043, позывной #FORTE10, взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹,
в воздушном пространстве Украины🇺🇦.#UAV #RQ4 #USAF pic.twitter.com/bYLRiNelnG
Bunun yanı sıra aracın, yaklaşık 15 km irtifada seyrettiği bildirildi.
Dış ülkelerin Rus sınırları yakınlarındaki keşif aktiviteleri son dönemde önemli ölçüde arttı. Batı ülkelerine ait keşif uçakları Rusya'nın sınırlarında uçuşlar gerçekleştiriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı defalarca ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) keşif uçuşlarına son vermesi çağrısında bulunmuş, ancak ret yanıtı almıştı.
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