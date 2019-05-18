'Letonya'nın Rusya ile ilişkileri yeniden kurmayı düşünmesi gerekiyor'

Letonya'nın başkenti Riga'nın eski belediye başkanı Nils Usakovs, Letonya'nın Rusya ile ilişkileri yeniden kurmayı düşünmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu karşılıklı yaptırım kabusunun sona erdiğini görecek kadar uzun yaşamak istiyorum" dedi.

Eski Riga Belediye Başkanı Nils Usakovs, ülkesinin Rusya ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Usakovs, AB ile Rusya arasındaki karşılıklı yaptırımların er ya da geç kaldırılacağını, bu nedenle Letonya'nın Rusya ile ilişkileri yeniden kurma yollarını göz önünde bulundurması gerektiğini dile getirdi.

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Yerel haber ajansı LETA'ya röportaj veren Usakovs, "Bu karşılıklı yaptırım kabusunun sona ermesini görecek kadar uzun yaşamak istiyorum. Bunun en yakın gelecekte gerçekleşmesini beklemek ne kadar gerçekçi? Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Usakovs, şöyle devam etti:

"Bence, örneğin Almanya örneğini takip etmeliyiz. Bir yandan, onların pozisyonları birçok konuda sağlam, bir yandan da iki hükümet iş birliği yapıyor. Er ya da geç, karşılıklı yaptırımların sona ereceği bir zaman olacağını fark etmeliyiz, bu yüzden ilişkilerimizi kurma yollarını düşünmek zorundayız."

2014 yılında, Avrupa Birliği, Ukrayna ve Kırım'daki olaylarla ilgili olarak Rusya'ya yönelik yaptırımlar getirmişti.

O zamandan beri, Rusya'nın ticaretini, ekonomisini ve askeri işlerini etkileyen yaptırımları defalarca genişletildi ve uzatıldı.