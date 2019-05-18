'İngiltere, Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'a yaklaşık 11.5 milyon sterlinlik silah satışı yaptı'

Haberde, bu rakamın nihai olmadığı, lisanların 'özel' niteliği dolayısıyla ticaretin hacminin daha da büyümüş olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.
Televizyonun İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği habere göre Suudi Arabistan'a satılan askeri ekipman arasında zırh delici cephane, elektronik savaş teçhizatı ile el yapımı patlayıcı tespit ve etkisizleştirme cihazları da yer aldı.
Haberde, İngiltere'nin söz konusu 3 ay içinde Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artış olduğuna dikkat çekildi.
İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Alman mevkidaşı Heiko Maas'a mektup yazdığı ve Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ambargosunun ortak projeler nedeniyle İngiliz savunma sanayisine zarar vereceğini ileterek, bazı istisnalara gidilmesini talep ettiği de ortaya çıkmıştı.
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