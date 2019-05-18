'İngiltere, Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'a yaklaşık 11.5 milyon sterlinlik silah satışı yaptı'

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini takip eden 3 ayda İngiltere'nin bu ülkeye yaklaşık 11.5 milyon sterlinlik silah sattığı ortaya çıktı.

© AFP 2019 / Daniel MIHAILESCU Macron: Suudi Arabistan ve BAE'ye satılan silahların sivillere karşı kullanılmadığı yönünde garanti alındı

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, İngiltere, Kaşıkçı'nın öldürülmesini takip eden 3 ayda Suudi Arabistan'a 11 milyon 414 bin 54 sterlin değerinde silah satışı lisansına onay verdi.

Haberde, bu rakamın nihai olmadığı, lisanların 'özel' niteliği dolayısıyla ticaretin hacminin daha da büyümüş olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Televizyonun İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği habere göre Suudi Arabistan'a satılan askeri ekipman arasında zırh delici cephane, elektronik savaş teçhizatı ile el yapımı patlayıcı tespit ve etkisizleştirme cihazları da yer aldı.

Haberde, İngiltere'nin söz konusu 3 ay içinde Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artış olduğuna dikkat çekildi.

© REUTERS / Leah Millis Cemal Kaşıkçı davası: Azmettirici olduğu söylenen Prens Selman'ın sağ kolu duruşmaya katılmadı

İngiltere'nin Yemen'deki askeri müdahalenin başladığı 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'a sattığı silah miktarının 5 milyar sterline yaklaştığı açıklanmıştı.

İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Alman mevkidaşı Heiko Maas'a mektup yazdığı ve Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ambargosunun ortak projeler nedeniyle İngiliz savunma sanayisine zarar vereceğini ileterek, bazı istisnalara gidilmesini talep ettiği de ortaya çıkmıştı.