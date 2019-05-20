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17:12 20 Mayıs 2019
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    ABD silah tüfek

    İsviçre'nin AB'ye uyup silah kontrolünü benimsemesi, 'milli damara' bastı

    © REUTERS / Eric Thayer
    Avrupa
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    İsviçre, AB üyesi olmadığı halde Schengen'de kalma uğruna silah kontrolü getirmeyi referandumda kabul etti. Ama kırsal kesim kişisel onur, milli gurur, kültürel miras, avcılık geleneğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle silah kontrolüne tepkili.

    ABD çapında öğrenciler silah protestosu için ülke çapında ders bıraktı, Washington, Kongre önü, 14 Mart 2018
    © REUTERS / Jim Bourg
    ABD'de silah serbestisini protesto eden öğrenciler toplu halde ders bıraktı
    İsviçre, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmamasına rağmen AB'nin değişen düzenlemelerine uymak adına daha sıkı silah kontrollerini onayladı.

    Doğrudan demokrasiyle yönetilen İsviçre'de pazar günkü bağlayıcılığı olan referandum yüzde 64 oranında daha sıkı silah kontrollerinden yana sonuçlandı. Karşı çıkanların oranı ise yüzde 36’da kaldı.

    AB üyesi olmadığı halde Avrupa'da serbest dolaşıma ilişkin Schengen sınır kontrol sisteminin parçası olan İsviçre, bu onayla AB ile olası gerilim yaşanmaktan kaçındı ve Schengen vizesiz seyahat sistemi içinde kalmayı garantiledi. 

    AB, sıkı silah kontrolü düzenlemelerini, 2015'ten beri cihatçıların Fransa, Belçika, Almanya ve İngiltere'de düzenlediği terör saldırılarının ardından 2017'de benimsemişti. Ayrıca ulusal veri tabanında olan silahların takip edilmesi kolaylaştırılmıştı.

    Ancak Alpler ülkesi İsviçre'de kaydadeğer sayıdaki silahsever, sıkı silah kontrollerine tepki gösterdi. İsviçre'nin sarp dağ köylerinde yaşayanlar için silah sahibi olmak kişisel onur, milli gurur, kültürel miras, avcılık ve spor meselesi. 

    Jacinda Ardern
    © REUTERS / EDGAR SU
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    Pek çok Avrupa ülkesinden farklı olarak askerliğin zorunlu olduğu İsviçre'de askerliğini tamamlayanların görev silahlarını evlerine götürmelerine de izin veriliyor. 

    Ama dünyanın en güvenli ülkelerinden biri sayılan İsviçre'de artık bazı yarı otomatik silahlara herkes sahip olamayacak ve bazı silahların kilit parçaları için seri numarası takibi yapılacak. 

    Silah sahipleri, üç yıl içinde tüm silahlarını bildirecek ve silah koleksiyonlarını kayıt altında tutacak. 

    'ANAYASANIN İHLALİ'

    Walmart
    © REUTERS / Nacho Doce
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    Yeni düzenlemeye karşı çıkanlar ise bunun İsviçre anayasasının ihlali olduğunu ve aşırılıkçılık ya da suçla mücadeleyle bir ilgisinin olmadığını söylüyor. Avrupa'daki terör saldırılarında kullanılan silahların yasadışı elde edildiğine dikkat çekerken, bunun sadece İsviçre'de yasal biçimde silah sahibi olanları baskı altına almaya yarayacağını savunuyor. İsviçreli siyasetçileri de Brüksel'in emirlerini yerine getirmekle suçluyor. 

    Ana akım siyasi partilerden farklı olarak aşırı sağa meyilli İsviçre Halk Partisi düzenlemeye karşı çıktı.

    İsviçre Halk Partisi milletvekillerinden Jean-Luc Addor, AB düzenlemesinin benimsenmesine "Adil değil, özgürlükleri katlediyor, işe yaramaz, tehlikeli ve her şeyden önce İsviçre karşıtı" tepkisini gösterdi. Addor, "Terörle mücadeleye hiçbir etkisi olamayacak ama silah sahibi olan dürüst, yasalara uyan vatandaşları vuracak" dedi. 

    Etiketler:
    Schengen, AB, referandum, silah, İsviçre
    Topluluk kurallarıTartışma
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