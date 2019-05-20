Poroşenko görev süresini değerlendirdi: Ukrayna bugün daha iyi durumda

Görev süresi resmen sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Ukrayna'nın günümüzde 2014 yılına kıyasla daha iyi durumda olduğunu savundu.

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO Ukrayna'da Zelenskiy yemin edip göreve başladı, ilk icraatı olarak parlamentoyu feshetti

Beş yıllık görev süresini değerlendiren Poroşenko, halkın önemli kısmının desteği sayesinde ülkeyi 2014'e kıyasla daha iyi duruma getirdiklerini belirtti.

Beklentilerini karşılayamadığı, reformları faydalı bulmayan, yalanlarla karşı karşıya kalarak adaleti bulamayan vatandaşlarından özür dileyen Poroşenko, bir devlet başkanının hemen her şeyi yapacak güçte olmadığını itiraf etti.

Poroşenko, en üzüntü verici hususun ülkede barışı tesis edememeleri olduğunu kaydederken Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği politikasının sona ermesine izin vermemek için politikayı bırakmayacağını sözlerine ekledi.

Poroşenko karşısında zafer elde eden komedyen Vladimir Zelenskiy, bugün parlamentoda yemin ederek resmen göreve başlamıştı.

Yeni Ukrayna Devlet Başkanı'nın ilk icraatı erken seçimlere gidilmesi için parlamentoyu feshetmek olmuştu.