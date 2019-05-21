Ukrayna lideri Zelenskiy'den ilk kararname

Dün resmen göreve başlayan Zelenskiy, ülke anayasasına göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı yetkilerini devraldığı ilk kararnamesini imzaladı. Kararname metni, Devlet Başkanlığı’nın resmi sitesinde yayınlandı.

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO Ukrayna'da Zelenskiy yemin edip göreve başladı, ilk icraatı olarak parlamentoyu feshetti

Zelenskiy, dün parlamentoda yemin edip görevine resmen başladı. Yeni Ukrayna Devlet Başkanı'nın ilk icraatı erken seçimlere gidilmesi için parlamentoyu feshetmek oldu.

Ukrayna yasalarına göre söz konusu kararnameyi imzalamadan önce Parlamento Başkanı’yla yardımcıları ve partileri temsil eden grup başkanlarıyla istişarelerde bulunmalı. Ancak parlamento yetkilileri karara itiraz etseler de Devlet Başkanı, tek taraflı olarak parlamentoyu feshedebilecek.

Zelenskiy daha önce ilk kararnamesinin parlamentonun feshi ile ilgili olacağını açıklamıştı.

Parlamentonun feshine yönelik kararnamenin yürürlüğe girmesiyle Ukrayna’da erken seçimin önü açılmış olacak.