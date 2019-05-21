Ukrayna lideri Zelenskiy'den ilk kararname

Dün resmen göreve başlayan Zelenskiy, ülke anayasasına göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı yetkilerini devraldığı ilk kararnamesini imzaladı. Kararname metni, Devlet Başkanlığı’nın resmi sitesinde yayınlandı.
Ukrayna yasalarına göre söz konusu kararnameyi imzalamadan önce Parlamento Başkanı’yla yardımcıları ve partileri temsil eden grup başkanlarıyla istişarelerde bulunmalı. Ancak parlamento yetkilileri karara itiraz etseler de Devlet Başkanı, tek taraflı olarak parlamentoyu feshedebilecek.
Zelenskiy daha önce ilk kararnamesinin parlamentonun feshi ile ilgili olacağını açıklamıştı.
Parlamentonun feshine yönelik kararnamenin yürürlüğe girmesiyle Ukrayna’da erken seçimin önü açılmış olacak.
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