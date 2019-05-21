Poroşenko hakkında vatan hainliği suçlamasıyla dava açıldı

Devlet Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre 25 Kasım 2018'de Ukrayna Donanması gemilerinin Azak Denizi'nden Kerç Boğazı'nın bulunduğu bölgeye geçişi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle Poroşenko hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldı.

© REUTERS / HANDOUT Poroşenko görev süresini değerlendirdi: Ukrayna bugün daha iyi durumda

Konuyla ilgili açıklama yapan eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in İdare Başkan Yardımcısı Andrey Portnov, Poroşenko'nun ülkede sıkıyönetim ilan etme girişiminde bulunarak ve bunun için Ukraynalı denizcileri Kerç Boğazı'na gönderip feda ederek vatana ihanet ettiğini ifade etti.

Geçen yıl Ukrayna'ya ait 3 askeri geminin 25 Kasım sabahı Rus karasularına girip, hiçbir çağrıya uymadan Kerç Boğazı'na doğru ilerlemesi nedeniyle Rusya, o bölgedeki birliklerini alarma geçirmişti.

Moskova ayrıca, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü'nün altına bir tanker yerleştirip güvenlik nedeniyle buradaki trafiği bir süre için durdurmuştu.

İki ülke arasında gerilimi tırmandıran olay sonrası Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmişti.