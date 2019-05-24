Zelenskiy’e ‘Yeni Başlayanlar İçin Politika’ isimli çocuk kitabı hediye edildi

Daha önce siyaset deneyimi olmayıp komedyenlik yapan Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’deki bir kitap fuarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuk kitapları bölümüne giden Zelenskiy’e ‘Yeni Başlayanlar İçin Politika’ isimli bir kitap hediye edildi.
Facebook’ta yayınlanan görüntülerde Zelenskiy kitabın hediye edilmesi karşısında rahatsızlık göstermeyip gülümseyerek ve espri ile karşılık veriyor.
Ukrayna’da 31 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine katılan 39 aday arasından sıyrılarak ikinci tura kalmayı başaran mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy arasında 21 Nisan’da yapılan seçimin ikinci turunda, Zelenskiy 12 milyon 759 bin 550 oy ile toplam oyların yüzde 73’ünü alarak seçimlerden galip çıkmış, Poroşenko ise 4 milyon 200 bin oy ile seçimde mağlup olan taraf olmuştu.
Zelenskiy, 20 Mayıs’ta törenle göreve başlamıştı.
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