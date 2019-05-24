Zelenskiy’e ‘Yeni Başlayanlar İçin Politika’ isimli çocuk kitabı hediye edildi

Ukrayna’nın yeni seçilen ve daha önce hiç siyaset deneyimi olmayan başkanı Vladimir Zelenskiy’ye ‘Yeni Başlayanlar İçin Politika’ isimli çocuk kitabı hediye edildi.

Daha önce siyaset deneyimi olmayıp komedyenlik yapan Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’deki bir kitap fuarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuk kitapları bölümüne giden Zelenskiy’e ‘Yeni Başlayanlar İçin Politika’ isimli bir kitap hediye edildi.

Obozrevatel sitesinin aktardığına göre, kitabın üzerindeki açıklamada “Yeni başlayanlar için politika kitabı genç okuyuculara ülkedeki yönetim ve siyasi sistemi, ideolojileri ve başka birçok ilginç bilgiyi anlatıyor. Devletimizdeki türlü değişiklikler en küçük yaştakilerin dahi akıllarında sorulara yol açıyor” ifadeleri yer alıyor.

Facebook’ta yayınlanan görüntülerde Zelenskiy kitabın hediye edilmesi karşısında rahatsızlık göstermeyip gülümseyerek ve espri ile karşılık veriyor.

Ukrayna’da 31 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine katılan 39 aday arasından sıyrılarak ikinci tura kalmayı başaran mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy arasında 21 Nisan’da yapılan seçimin ikinci turunda, Zelenskiy 12 milyon 759 bin 550 oy ile toplam oyların yüzde 73’ünü alarak seçimlerden galip çıkmış, Poroşenko ise 4 milyon 200 bin oy ile seçimde mağlup olan taraf olmuştu.

Zelenskiy, 20 Mayıs’ta törenle göreve başlamıştı.