Vucic: Kosova üzerinde kontrolü kaybettiğimizi kabullenmeliyiz

Vucic, Sırbistan Parlamentosu'nda Kosova ile ilgili sorunların ele alındığı özel oturumda açıklamalar yaptı.
Kosova üzerinde kontrolü kaybettiklerini kabul etmeleri gerektiğini kaydeden Vucic, ya dondurulmuş çatışmaya devam etmeleri ya da Priştine ile ilişkileri normalleştirme yoluna gitmeleri gerektiğinin altını çizdi.
KOSOVA 11 YIL ÖNCE BAĞIMSIZLIK İLAN ETTİ
17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi'yle Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.
Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.
Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de AB'nin ara buluculuğunda başlayan diyalog süreci, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğramıştı.
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