Vucic: Kosova üzerinde kontrolü kaybettiğimizi kabullenmeliyiz

Vucic, Sırbistan Parlamentosu'nda Kosova ile ilgili sorunların ele alındığı özel oturumda açıklamalar yaptı.

Kosova üzerinde kontrolü kaybettiklerini kabul etmeleri gerektiğini kaydeden Vucic, ya dondurulmuş çatışmaya devam etmeleri ya da Priştine ile ilişkileri normalleştirme yoluna gitmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Vucic, "Beyaz yalan ve acı gerçek arasında seçim yapmalıyız. Aksi halde, Kosova ve Metohiya'daki gerçek durumu öğrenemeyiz. Sırbistan'ın büyük bir yenilgi aldığını, bölgeyi kaybettiğini ve ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını kabul etmemiz gerekiyor. Yalanlara ve aldatmaya devam etmeme kararı aldım. Herkese söyledim, Kosova ve Metohiya'da Sırp iktidarı, Sırp hükümeti yok. Toplumumuzu kandırmaya son vermeliyiz" dedi.

KOSOVA 11 YIL ÖNCE BAĞIMSIZLIK İLAN ETTİ

17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi'yle Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de AB'nin ara buluculuğunda başlayan diyalog süreci, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğramıştı.