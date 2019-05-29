Referandum sürecinde yalan söylemekle suçlanan Boris Johnson'a yargı yolu

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması gerektiğini savunan ve Brexit lehine kampanya yürütenlerin başında gelen Johnson, İngiltere'nin AB'ye her hafta 350 milyon sterlin ödeme yaptığını söylemişti.

Boris Johnson aleyhindeki dava, İngiltere'nin AB'de kalması için kampanya yürüten Marcus Ball tarafından açıldı.

Johnson'ın avukatları ise davanın "siyasi nedenle" açıldığını ve bir "gösteri" olduğunu söylüyor.

İlk duruşması Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan dava daha sonra ceza mahkemesinde sürecek.

Bir sonraki duruşmanın 3-4 hafta sonra yapılması bekleniyor. Ancak Johnson'ın avukatlarının bu aşamada davanın düşürülmesi talebinde bulunmaları bekleniyor. Jüri aşamasına gelinmesi de 6 ayı bulabilir.

MAY'İN İSTİFASI SONRASI LİDERLİK YARIŞI BAŞLAMIŞTI



İngiltere Başbakanı Theresa May'in 7 Haziran itibarıyla Muhafazakar Parti'nin liderliğini bırakacağını açıklaması sonrası partide liderlik yarışı başladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Johnson, en fazla şans tanınan adaylar arasında.

Partinin yeni lideri aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.