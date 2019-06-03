Ukrayna’da milliyetçiler Sovyet Mareşal Jukov’un büstünü yıktı

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov’da milliyetçi Ulusal Birlikler ve Sağ Sektör grupları üyeleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu’nun başlıca komutanlarından biri olan Mareşal Georgiy Jukov’un büstünü yıktı.

UA.Kharkiv sitesinin aktardığına göre, Ulusal Birlikler ve Sağ Sektör’den aşırı milliyetçiler Harkov’da Mareşal Georgiy Jukov’un büstünü üzerine bağladıkları bir halatla çekerek kaidesinden indirdi.

Grup büstün yerine Ukrayna bayrağı astı.

Olayın ardından Harkov Belediye Başkanı Gennadiy Kernes, büstün yenileneceğini söyledi.

Ukrayna parlamentosu 2015’te kabul ettiği komünizmden arınma yasası ile ülkede Sovyet sembollerinin kullanılmasını yasakladı. Yasa kapsamında komünizme dair anıtların kaldırılması ve cadde ile sokaklardaki komünizmle özdeşleşen isimlerin değiştirilmesi öngörülüyor.

Jukov, Kızıl Ordu’nun İkinci Dünya Savaşı’ndaki başlıca komutanlarından biri ve 1955-1957 yılları arasında Sovyet Savunma Bakanı olarak görev yaptı.