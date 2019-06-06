Fransa’daki AP seçimlerinin sonuçları: 'Siyasal İslam, gücünü Paris banliyölerinde deniyor'

Demokratik Fransız Müslümanlar Birliği (UDMF), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 0.13 oranında oy topladı ama başkent Paris’in bazı banliyölerinde geleneksel politik güçlerle kıyaslanacak sonuçlar sergilemeyi başardı. Bu, partinin önümüzdeki belediye seçimlerinde daha somut sonuçlar elde edebileceğini gösteriyor.

Sputnik, UDMF adaylarından biri olan Suriyeli asıllı Fransız siyaset uzmanı Bessam Tahan ile konuştu.

UDMF, ulusal düzeyde yüzde 0.13 oy topladı. Bu sizde hayal kırıklığı yarattı mı?

Kesinlikle hayır. 28 binden fazla oy topladık. İlk kez seçimlere katılıyoruz. Elde edilen sonuçlar cesaret verici. 34 parti arasında 19. olduk. Bu, bizi gururlandırıyor. Ayrıca sonuçlarımızın objektif sonuçları var. Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılıp katılamayacağımız konusunda Devlet Konseyi’nin kararını beklemek zorunda kaldık. Bazı idari evraklar taleplere uymuyordu. Seçimlere katılmamızın belli değilken bültenleri basmamız mümkün değildi. Bize oy verenler, bülteni internet sitemizden indirmek zorunda kaldı. Böylelikle ne bültenimiz, ne afişimiz vardı ama elimizden geleni yaptık.

UDМF’nin halk arasında endişeye neden olabileceğinin farkında mısınız?

UDMF’nin gündeme geldiği her defasında bu insanları korkutma amacını taşıyor. Bazı medya organları, seçmenler arasında tedirginlik yaratmak için bizi kullandı, seçmenleri oy kullanmaya ikna etmek için İslamofobi duygularıyla oynadı. Gazete ve dergilerdeki yazıların çoğunda, listemizde benim gibi Hıristiyan, Ermeni, ateist ve diğer temsilcilerin de olduğu yönünde tek bir kelime bile edilmedi.

Yine de UDMF’nin, Paris’in bazı banliyölerinde aldığı sonuçlar kötü değil. Bazı yerlerde geleneksel partilerden geri kalmadınız. Bu, belediye seçimleri öncesi iyi işaret, değil mi?

Evet. Her halükarda biz pes etmeyeceğiz. Hedefimiz, az gelirli vatandaşları da politik oyuna çekmek. Bu noktada Sarı Yelekler ile ortak hedefe sahibiz. Geleneksel siyasi partilere güvenmiyoruz. Tüm yöneticilerinin isimleri farklı politik skandallara karışmış durumda. Küçük partiler henüz bu kadar ‘çürümüş’ değil. UDMF, küçük bir parti. Umarım, çürümeye başlamadan Fransa’yı değiştirmeyi başarırız.