Rusya: Moldova'daki darbe girişiminde Anayasa Mahkemesi, Dodon'a karşı koçbaşı olarak kullanıldı

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon’un görevden alınarak, parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim tarihinin belirlenmesini 'darbe girişimi' olarak nitelendirdi. Puşkov’a göre, Moldova Anayasa Mahkemesi, Dodon’a karşı koçbaşı olarak kullanıldı.

Twitter’dan açıklama yapan Puşkov, Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon'un görevden alınması, parlamentonun feshedilmesi ve yeni seçim tarihinin belirlenmesi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Puşkov, "Moldova'da darbe girişiminde bulunuldu: Parlamento yasadışı şekilde feshedildi, yeni seçim tarihi açıklandı. Abuk Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı'na karşı (İgor Dodon) koçbaşı olarak kullanıldı. Batı yanlısı liberaller kaybettiklerinde gücü ellerinde tutmak için her türlü yasa ihlaline başvuruyorlar" ifadelerini kullandı.

В Молдавии попытка госпереворота: незаконно распущен парламент, объявлены новые выборы. В качестве тарана против президента использован фарсовый Конституционный суд. Как только прозападные либералы проигрывают, они прибегают к любому нарушению закона, дабы сохранить власть. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 9, 2019

SOSYALİST PARTİ'DEN 'PROTESTOLARA HAZIR OLMA' ÇAĞRISI

Dodon’un eski genel başkanı olduğu Sosyalist Parti ise görevden alınma olayı sonrasında destekçilerine harekete geçmek, devlet başkanı, parlamento ve seçilmiş parlamentoyu korumak için hazır olma çağrısı yaptı.

Moldova’da şubat ayında parlamento seçimleri yapılmıştı ancak o tarihten bu yana yeni hükümet kurulamamıştı. Hükümet kurmak için gerekli olan üç aylık süre ise 7 Haziran’da sona ermişti.

Son olarak hiçbir partinin tek başına hükümet kurmaya yetecek milletvekili çıkaramaması nedeniyle süren koalisyon arayışları son bulmuş ve PSRM ile sağ blok ACUM Da şi PAS, hükümet kurma konusunda koalisyon sözleşmesi imzalamıştı.

Moldova'da Anayasa Mahkemesi Devlet Başkanı İgor Dodon'u geçici olarak görevinden aldı ve yerine Pavel Filip'i atamıştı. Filip, parlamentonun feshedilmesi ve 6 Eylül'de erken seçim gerçekleşmesi için talimat verdiğini açıklamıştı.