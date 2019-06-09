‘Moldova parlamentosu ve hükümeti Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına itaat etmeyecek’

Sandu, “Parlamento ve başına geçtiğim hükümet, yasalara uygun olarak seçilen iktidar organlarıdır ve hiç kimse tarafından feshedilemez. Bunun da ötesinde Anayasa Mahkemesi’nin böyle bir şeye yetkisi yok, bu nedenle biz, yasalara ve vatandaşların iradesine aykırı olan kararlara itaat etmeyeceğiz” diye konuştu.
Sandu ayrıca milletvekillerinin ve bakanların ‘yasalara titizlikle uyarak’ hareket edeceklerini vurguladı.
‘MOLDOVA DEMOKRAT PARTİSİ İKTİDARI GASP ETMEKTEN HESAP VERMELİ’
Vladimir Plahotnyuk’un liderliğindeki Moldova Demokrat Partisi’nin (PDM) ülkedeki iktidarı gasp etmekten yasalar nezdinde sorumlu tutulması gerektiğini belirten Sandu, ayrıca parlamentonun kabul ettiği deklarasyonla, Anayasa Mahkemesi’nin Devlet Başkanı İgor Dodon'u geçici olarak görevinden alarak yerine atadığı eski Başbakan Pavel Filip'in geçici hükümetini tanımadığını vurguladı.
Sandu, “Onun (Filip’in) başkanlık yetkilerini tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.
MOLDOVA’DA KOALİSYON HÜKÜMETİNİN KURULMASI
Ardından Devlet Başkanı Igor Dodon, koalisyon partilerinin Başbakan adayı olarak mutabık kaldığı Eylem ve Dayanışma Partisi'nin lideri Maya Sandu'yu aday olarak önermişti.
Parlamentoda yapılan güven oylaması sonrasında Sandu'nun başbakanlığı ve bakanlar kurulu listesi, hükümet programıyla kabul edilmişti
Sandu ve bakanlar kurulu üyeleri, oylamanın ardından Devlet Başkanı Dodon'un huzurunda, parlamentoda yemin ederek görevine başlamıştı.
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