‘Moldova parlamentosu ve hükümeti Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına itaat etmeyecek’

Moldova Başbakanı Maya Sandu, parlamento ve bakanlar kurulunun yasal olarak seçildiklerini ve bu nedenle yasalara aykırı olan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına itaat etmeyeceklerini duyurdu.

Moldova’da dün kurulan koalisyon hükümetinin güven oylaması yaparak göreve gelmesine onay verdiği Başbakan Maya Sandu, Sputnik’e demecinde parlamento ve bakanlar kurulunun yasal olarak seçildiklerini ve bu nedenle yasalarla aykırılık gösteren Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına itaat etmeyeceklerini belirtti.

Sandu, “Parlamento ve başına geçtiğim hükümet, yasalara uygun olarak seçilen iktidar organlarıdır ve hiç kimse tarafından feshedilemez. Bunun da ötesinde Anayasa Mahkemesi’nin böyle bir şeye yetkisi yok, bu nedenle biz, yasalara ve vatandaşların iradesine aykırı olan kararlara itaat etmeyeceğiz” diye konuştu.

Sandu ayrıca milletvekillerinin ve bakanların ‘yasalara titizlikle uyarak’ hareket edeceklerini vurguladı.

‘MOLDOVA DEMOKRAT PARTİSİ İKTİDARI GASP ETMEKTEN HESAP VERMELİ’

Vladimir Plahotnyuk’un liderliğindeki Moldova Demokrat Partisi’nin (PDM) ülkedeki iktidarı gasp etmekten yasalar nezdinde sorumlu tutulması gerektiğini belirten Sandu, ayrıca parlamentonun kabul ettiği deklarasyonla, Anayasa Mahkemesi’nin Devlet Başkanı İgor Dodon'u geçici olarak görevinden alarak yerine atadığı eski Başbakan Pavel Filip'in geçici hükümetini tanımadığını vurguladı.

Sandu, “Onun (Filip’in) başkanlık yetkilerini tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

MOLDOVA’DA KOALİSYON HÜKÜMETİNİN KURULMASI

Moldova'da üç ay önce yapılan parlamento seçimleri sonrasında hiçbir partinin tek başına hükümet kurmaya yetecek milletvekili çıkaramaması nedeniyle süren koalisyon arayışları dün son bulmuş, Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi (PSRM) ile sağcı "ACUM Da şi PAS", koalisyon hükümeti kurmuştu.

Ardından Devlet Başkanı Igor Dodon, koalisyon partilerinin Başbakan adayı olarak mutabık kaldığı Eylem ve Dayanışma Partisi'nin lideri Maya Sandu'yu aday olarak önermişti.

Parlamentoda yapılan güven oylaması sonrasında Sandu'nun başbakanlığı ve bakanlar kurulu listesi, hükümet programıyla kabul edilmişti

Sandu ve bakanlar kurulu üyeleri, oylamanın ardından Devlet Başkanı Dodon'un huzurunda, parlamentoda yemin ederek görevine başlamıştı.