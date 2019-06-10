Çocukları alternatif tıptan ölen aileye ve öneride bulunan doktora dava

İtalya'da bir çocuk, hastalığın teşhis edilmesinden üç gün sonra kulak iltihabının beyin iltihabına dönüşmesi sonucu yaşamını yitirdi

İtalya'da bir çift, 7 yaşındaki çocuklarına antibiyotik yerine alternatif tıp uygulayarak ölümüne sebep olunca haklarında dava açıldı. Yaygın görülen bir kulak enfeksiyonunda antibiyotik verilmeyen çocuk komaya girerek 3 gün içinde öldü. Çift ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Cagli şehrinde yaşayan Marco ve Marie Bonifazi, oğulları Francesco'nun hastalığının "sanıldığı kadar ciddi olmadığını" iddia eden bir alternatif tıp doktorunun yöntemine başvurdu. Ancak çiftin alternatif tıpla tedavi etmeye çalıştığı çocuk, hastalığın teşhis edilmesinden üç gün sonra kulak iltihabının beyin iltihabına dönüşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Bunun üzerine aileye taksirle ölüm suçundan dava açıldı.

Bonifazi çifti tutuksuz yargılanırken, aileye alternatif tıp yöntemini öneren homeopati doktoru Massimiliano Mecozzi de eylülde mahkemeye ifade verecek. Mecozzi ihmalkarlık, tecrübesizlik ve "medikal doktorların koyduğu ciddi bir kulak enfeksiyonunu teşhisini hafife alma, semptomların nüksetmesine rağmen alternatif tıbba dayalı bir terapiyi reçete etmekle" suçlanıyor.

Savcılık ayrıca Mecozzi'yi, "herhangi bir tanısal analiz hazırlığı yapmamak ve hastalığın iyileşmesi için gereken antibiyotik tedavisini reçete etmemekle" de suçluyor.