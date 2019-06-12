Trump, Kuzey Akım-2'den 'daha iyi' seçeneği açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Avrupa ülkelerini Rus doğalgazından vazgeçerek ABD’den sıvılaştırılmış gazı (LNG) almaya çağırdı.

Rus doğalgazı Avrupalı tüketicilere ulaştırmayı öngören Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırım olasılığını değerlendiren ABD Başkanı Trump, Washington’un proje katılımcılarına karşı yaptırım olasılığını değerlendirdiğini söyledi. Ancak Trump, 'insanların istediklerini yapma hakkın sahip' olduğunun da altını çizdi.

ABD’nin, Kuzey Akım-2 yapımını engellemeye çalışarak Almanya’yı Rusya’ya karşı ‘koruduğunu’ dile getiren Trump, Moskova’nın Berlin’den 'milyarlar' aldığını kaydetti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısında konuşan Trump, "Bizde çok daha iyi bir şey var, büyük LNG rezervleri. Bunun gerçek bir çıkış yolu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Birçok Avrupa ülkesinin ABD’den LNG almak istediğini iddia eden Trump, Almanya’nın ise Rusya’dan gaz alarak kendini bağımlı duruma getirdiğini savundu.

Ayrıca 'olumsuz hiçbir şeyin olmayacağı! umudunu dile getiren ABD Başkanı, "Bakalım her şey nasıl bitecek. Umarım bizim Rusya, Çin, Almanya ve diğer ülkelerle çok iyi ilişkilere sahip olacağız" ifadelerini kullandı.