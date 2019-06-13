AB'den Hong Kong açıklaması

AB Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "AB, Hong Kong halkının, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye yönelik endişelerini paylaşmaktadır. Bu endişemizi Çin hükümetine ilettik" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son günlerde Hong Kong halkının toplantı ve ifade haklarını kullandığı belirtilerek, bu haklara saygı duyulması ve itidal çağrısında bulunuldu.

Parlamentoya 3 Nisan'da sunulan yasal düzenleme, zanlıların Anakara Çin, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.