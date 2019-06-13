AB'den Hong Kong açıklaması

AB Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "AB, Hong Kong halkının, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye yönelik endişelerini paylaşmaktadır. Bu endişemizi Çin hükümetine ilettik" ifadeleri kullanıldı.
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Açıklamada, son günlerde Hong Kong halkının toplantı ve ifade haklarını kullandığı belirtilerek, bu haklara saygı duyulması ve itidal çağrısında bulunuldu.
Parlamentoya 3 Nisan'da sunulan yasal düzenleme, zanlıların Anakara Çin, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.
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