İngiltere, Umman Körfezi'nde tankerlere saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Umman Körfezi’nde iki petrol tankere yapılan saldırıdan İran Devrim Muhafızları’nı sorumlu tuttu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, "Yaptığımız incelemenin ardından, İran Silahlı Kuvvetleri’nin yapılarından biri olan Devrim Muhafızları’nın 13 Haziran’da iki tankere saldırdığı sonucuna neredeyse kesin olasılıkla varıldı. Bir devletin destek vermediğini neredeyse kimse bunun sorumluluğunu taşıyamaz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, İran’ın daha önce de petrol tankerlerine saldırı düzenlediğini iddia etti.

Açıklamada, "BAE’nin 12 Mayıs’taki tanker saldırısına ilişkin yürüttüğü soruşturma, bu saldırıya bir devletle ilişkili birilerinin karıştığını gösterdi. Bu saldırının sorumluluğunu da İran’ın taşıdığından eminiz" denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Umman Körfezi’nde yaşanan saldırıları kınayarak, İran’ı bu tür eylemlerden vazgeçmeye çağırdı.

© Sputnik / Michael Voskresenskiy Rusya: Umman Körfezi olayından dolayı suçun İran’a atılmasına karşı uyarıyoruz

Hunt saldırıların arkasında İran’ın olduğu konusunda ‘neredeyse’ emin olduklarını söyledi.

Hunt, "Dün Umman Körfezi'ndeki iki gemiye yapılan saldırıyı kınıyorum. Kendi değerlendirmemiz, saldırıların sorumluluğunun neredeyse kesinlikle İran’a ait olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor. Bu son saldırılar İran’ın davranışını dengesizleştirici bir yapıya dayanıyor ve bölge için ciddi bir tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullandı.