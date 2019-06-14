İsviçre'de ücret eşitliği için kadın grevi

İsviçre çapında kadınlar yumruklarını kaldırıp, mor pankartları açıp, kırmızı meşaleler yakarak genel greve gitti.

Sokaklara dökülen kadınlar, Bern'de hükümet binaları önünde protesto düzenlerken vekiller oturuma 15 dakika ara verip göstericilere eşlik etti. Vekillerin çoğu ve bazı bakanlar mor renkte giyinip feminist rozetleri taktı.

MOR KATEDRAL

Neuchatel'de heykellere mor örtü geçiren kadınlar, Basel'de gökdelene feminist yumruk projekte etti.

Lozan'da önceki geceden katedrali mor ışıklarla aydınlatıp çan çalan ve ateş yakan kadınlar, gün boyu şenlik havasını devam ettirip yolları trafiğe kapattı. Zürih'te devasa pembe bir klitoris maketi arabaya konulup şehirde gezdirildi.

KADIN HAKLARINDA EN GERİDEN GELEN AVRUPA ÜLKESİ

Alpler'in bu zengin ülkesinin kadınlarının talebi tekti: Erkeklerle eşit ücret.

Kadınların seçme-seçilme hakkını ancak 1971'de tanımış olan İsviçre'de cinsiyet eşitliği 1981'de anayasaya girebildi. Ülke çapında eşit ücret için ilk grev 14 Haziran 1991'de düzenlendiğinde, yarım milyon kadın işyerlerinden ve evlerinden çıkıp cinsiyet ayrımcılığını ve bunun sonucunda ücret eşitsizliğini protesto etti. Alpler ülkesinde grev ya da iş bırakma eylemleri alışılmadık bir olay olduğundan, her 7 kadından birinin iş bırakması muazzam bir rakamdı.

KADINLAR ERKEKLERDEN YÜZDE 20 AZ KAZANIYOR

İlkinden tam 28 yıl sonra bugün ikinci kez genel greve giden kadınlar, gündüzü mor bir sele dönüştürürken eylemleri gece boyu devam ettirdi.

Eylemleri düzenleyen STK ve sendikalar, ilk grevden bugüne durumda bir değişiklik olmadığını, kadınların daha fazla zaman, daha fazla ücret ve daha fazla saygı talep etmeye devam ettiğini söyledi.

Devlet istatiklerine göre ülke ortalamasında kadınlar erkeklerden yüzde 20 daha az kazanıyor. Aynı niteliklere sahip erkeklerle kadınlar arasındaki ücret farkı yüzde 8 olarak gözüküyor.

KADIN CUMHURBAŞKANINDAN DESTEK

1998'de İsviçre'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Ruth Dreyfuss, bugün "Ücret eşitliği sağlanamadı. Bu da greve gitmek için iyi bir neden" açıklamasını yaptı.

1991'de olduğu gibi bugün de büyük işverenler kadınların grevini engellemeye çalıştı.

Buna rağmen kadınların topluma yaşamsal katkısının anlaşılması için işyerleri kadar evlerde de çalışmanın bırakılması çağrısı yapılırken, tam gün iş bırakamayan kadınlardan aradaki ücret farkına denk gelen şekilde 15.24'te dışarı çıkmaları talep edildi.

ÜCRET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK YASA, SAFSATA ÇIKTI

Bazı yerlerde kreşler açılmadı ve okullar sadece göstermelik olarak açıldı.

İkinci kadın grevini tetikleyen unsurlardan biri de geçen yıl parlamentodan geçen ücret dağılımının kısmen denetlenmesine dair yasa.

Ücret eşitliğinin kollanması sadece 100'den fazla kişi çalıştıran şirketleri kapsadığı ve cinsiyetler arası ücret farkını düzeltmeyenlere yaptırım öngörmediğinden yetersiz bulundu.

İsviçre'de 100'den fazla kişi çalıştıran şirketler, çalışan kesimin sadece yüzde 1'ini kapsıyor.