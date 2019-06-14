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    Protesters carry banners and placards at a demonstration during a women's strike (Frauenstreik) in Zurich, Switzerland June 14, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

    İsviçre'de ücret eşitliği için kadın grevi

    © REUTERS / ARND WIEGMANN
    Avrupa
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    Alplerin muhafazakar ülkesinde bugün işyerlerinde ve evlerde çalışmayı bırakan kadınlar, erkeklerle eşit ücret talebiyle sokaklara döküldü. İsviçre çapındaki kadın grevi, mor renkli, feminist yumruklu karnavala dönüştü.

    tekstil - kadın - işçi - fabrika
    © AA / Arşiv
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    İsviçre çapında kadınlar yumruklarını kaldırıp, mor pankartları açıp, kırmızı meşaleler yakarak genel greve gitti.

    Sokaklara dökülen kadınlar, Bern'de hükümet binaları önünde protesto düzenlerken vekiller oturuma 15 dakika ara verip göstericilere eşlik etti. Vekillerin çoğu ve bazı bakanlar mor renkte giyinip feminist rozetleri taktı.

    MOR KATEDRAL

    Neuchatel'de heykellere mor örtü geçiren kadınlar, Basel'de gökdelene feminist yumruk projekte etti. 

    Lozan'da önceki geceden katedrali mor ışıklarla aydınlatıp çan çalan ve ateş yakan kadınlar, gün boyu şenlik havasını devam ettirip yolları trafiğe kapattı. Zürih'te devasa pembe bir klitoris maketi arabaya konulup şehirde gezdirildi.

    Ofis- İş yeri- Çalışma hayatı
    © REUTERS / Stefano Rellandini
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    Alpler'in bu zengin ülkesinin kadınlarının talebi tekti: Erkeklerle eşit ücret.

    Kadınların seçme-seçilme hakkını ancak 1971'de tanımış olan İsviçre'de cinsiyet eşitliği 1981'de anayasaya girebildi. Ülke çapında eşit ücret için ilk grev 14 Haziran 1991'de düzenlendiğinde, yarım milyon kadın işyerlerinden ve evlerinden çıkıp cinsiyet ayrımcılığını ve bunun sonucunda ücret eşitsizliğini protesto etti. Alpler ülkesinde grev ya da iş bırakma eylemleri alışılmadık bir olay olduğundan, her 7 kadından birinin iş bırakması muazzam bir rakamdı.

    Ofis, memur, çalışan
    © AA /
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    KADINLAR ERKEKLERDEN YÜZDE 20 AZ KAZANIYOR

    İlkinden tam 28 yıl sonra bugün ikinci kez genel greve giden kadınlar, gündüzü mor bir sele dönüştürürken eylemleri gece boyu devam ettirdi.

    Eylemleri düzenleyen STK ve sendikalar, ilk grevden bugüne durumda bir değişiklik olmadığını, kadınların daha fazla zaman, daha fazla ücret ve daha fazla saygı talep etmeye devam ettiğini söyledi.

    Devlet istatiklerine göre ülke ortalamasında kadınlar erkeklerden yüzde 20 daha az kazanıyor. Aynı niteliklere sahip erkeklerle kadınlar arasındaki ücret farkı yüzde 8 olarak gözüküyor.

    KADIN CUMHURBAŞKANINDAN DESTEK

    İzlanda'da kadınlar ücret eşitsizliğini protesto etti
    © Fotoğraf : Instagram/sjofnt
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    1998'de İsviçre'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Ruth Dreyfuss, bugün "Ücret eşitliği sağlanamadı. Bu da greve gitmek için iyi bir neden" açıklamasını yaptı.

    1991'de olduğu gibi bugün de büyük işverenler kadınların grevini engellemeye çalıştı.

    Buna rağmen kadınların topluma yaşamsal katkısının anlaşılması için işyerleri kadar evlerde de çalışmanın bırakılması çağrısı yapılırken, tam gün iş bırakamayan kadınlardan aradaki ücret farkına denk gelen şekilde 15.24'te dışarı çıkmaları talep edildi.

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    ABD Kadın Futbol Takımı
    © AP Photo / Alessandra Tarantino
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    Bazı yerlerde kreşler açılmadı ve okullar sadece göstermelik olarak açıldı.

    İkinci kadın grevini tetikleyen unsurlardan biri de geçen yıl parlamentodan geçen ücret dağılımının kısmen denetlenmesine dair yasa.

    Ücret eşitliğinin kollanması sadece 100'den fazla kişi çalıştıran şirketleri kapsadığı ve cinsiyetler arası ücret farkını düzeltmeyenlere yaptırım öngörmediğinden yetersiz bulundu.

    İsviçre'de 100'den fazla kişi çalıştıran şirketler, çalışan kesimin sadece yüzde 1'ini kapsıyor.

    Etiketler:
    Cinsiyet eşitliği, ücret, grev, kadın, İsviçre
    Topluluk kurallarıTartışma
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