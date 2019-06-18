Yeni Zelanda'da cami saldırısının görüntülerini paylaşan iş adamına 21 ay hapis cezası

Yeni Zelanda’nın Chrischurch şehrinde 15 Mart'ta bir Avustralyalının 2 camiye yaptığı ve 51 Müslümanı namaz kılarken öldürdüğü olayın görüntülerini Facebook sayfasından paylaşan 6 kişiden biri olan Yeni Zelandalı iş adamı Philip Arps, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Stephen O'Driscoll, iş adamı Philip Arps’ın korkunç görüntüleri paylaşırken Müslümanlara karşı hiçbir empati duymadığını, görüntülerin Müslümanları rahatsız edeceğini düşünmediğini ve bundan pişmanlık duymadığını söyledi.

Yargıç, Arps'ın kendisini Almanya’nın Nazi lideri Hitler’in komutanlarından Rudolf Hess'e benzettiğini, görüntüleri gönderdiği bir kişiden de katledilen Müslümanların sayısının da eklendiği üzerinde 'Haçlı hedef işaretli' bulunan bir etiket (hashtag) açmasını istediğini söyledi.

© AP Photo / (John Kirk-Anderson Philip Arps

Yargıç ayrıca, Stephen Arps’in iki camide yapılan toplu katliamın görüntüsünü 30 derneğe gönderdiğini belirterek, görüntülerin paylaşımını din ve ırk düşmanlığı adı altında toplu cinayeti kutsama olarak tanımladı.

Arps'ın avukatı Anselm Williams, Arps’ın hapis cezasına çarptırılmamasını isteyerek mahkemenin kararını temyize gönderdi.