Saakaşvili, Ukrayna’da kendini fıskiyeye attı

Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin vatandaşlığını iade ettiği eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili, Odessa ziyareti sırasında üzerinde kıyafetleri ile fıskiyenin içinden geçti. Zelenskiy de geçen hafta Mariupol’da aynı şeyi yapmıştı.

Destekçileri ile bir araya gelmek için Odessa’ya geldiği belirtilen Saakaşvili, kentte kendisine Ukrayna vatandaşlığını iade eden Zelenskiy’nin ‘izinden gitti.’

Saakaşvili, kıyafetleri ile bir fıskiyeden geçti.

O anları Facebook hesabından paylaşan Saakaşvili “Mariupol’daki fıskiyeler tabi ki güzel, ama Odessa’dakilerin de aşağı kalır yanı yok” ifadelerini kullandı.

Saakaşvili’nin kente destekçileri ile bir araya gelmek için geldiği belirtilmişti. Saakaşvili için yaklaşık 200 kişi toplanmıştı.

Zelenskiy de geçen hafta Mariupol’da korumaları ile birlikte arabasına gitmek isterken yolu kısa kesmek için bir fıskiyenin içinden geçmişti.

Saakaşvili 2018 yılında Ukrayna’dan Polonya’ya gönderilmiş ve 2021’e kadar ülkeye girişi yasaklanmıştı. Saakaşvili daha sonra da eşinin memleketi Hollanda’ya yerleşmişti.

Zelenskiy, göreve başlamasından sonra selefi Pyotr Poroşenko’nun elinden aldığı Ukrayna vatandaşlığını Saakaşvili'ye iade etmişti.