Ukraynalı sarhoş komutan, astlarına ateş açtı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Donbass'ta görev yapan Ukraynalı sarhoş bir komutanın mevzilerini terk etme girişiminde bulunan astlarını vurduğunu söyledi.

Filiponenko'nun aktardığına göre, 18 Haziran'da Troitskiy yerleşimindeki Ukrayna Kara Kuvvetleri 30. Tugayı birliklerinin birinde görev yapan ve sarhoş olduğu belirtilen birlik komutanı, mevzilerini terk etmek isteyen üç askere ateş açtı.

Ciddi şekilde yara alan askerler hastanede tedavi altına alınırken, birlik komutanlığı olayı kamuoyundan gizledi.

Diğer yandna Filiponenko, Ukraynalı askerlerin yasaklı silahları Donbass'a aktif şekilde konuşlandırdığını ve mevzilerinin AGİT gözlem misyonu tarafından denetlenmesini engellediğini ifade etti.