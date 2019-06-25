Çipras'tan Erdoğan'a yanıt: Ben uluslararası hukuk adına, AB adına konuşuyorum

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, eski Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas'ın cenazesine katılmak için ziyaret ettiği Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Aleksis Çipras, Kıbrıs'taki Yunan Askeri Birliği'nde yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın bugün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda dile getirdiği Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına değindi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan sesleniyorum. Ben kendime göre değil; uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği adına ve hukuk kuralarına saygılı olan uluslararası toplumun adına, mantıklı ve gerçekçi bir dil kullanarak konuşuyorum. Yunanistan tek başına değildir. Bölgedeki istikrarın ve barışın sütun taşlarından biridir.

"Gerek Yunanistan'ın gerekse Kıbrıs'ın egemenlik haklarını, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde korumakta kararlıyız."

BBC Türkçe'nin haberine göre Çipras aynı konuşmada, "Yunanistan'ın ya da Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal edecekler bilmelidir ki; bunun maliyeti büyük olacaktır. Türkiye'nin AB ilişkileri ile bölgedeki işbirliği olanaklarına büyük zarar verecektir" ifadesini kullandı.