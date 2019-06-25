Boris Johnson yine alay konusu: Evde kavgaya polis baskınının ardından çifte kumru fotoğrafları

Aldatma yüzünden kendisini boşayan eski eşine geri dönmek istediği iddia edilen Boris Johnson'ın partnerinin bağrışlarını duyan komşuların evine polis göndermesinin ardından Muhafazakar Parti lideri seçilme şansı yara aldı. Polis çağrılacak kadar ne olduğuyla ilgili soru işaretlerini yanıtlamak yerine özel hayatının işgal edildiğinden yakınan 'Brexit şampiyonu', BBC'nin polis baskınıyla ilgili sorularını da özel hayatı hakkında konuşmadığı gerekçesiyle yanıtlamadı.

Ama diğer yandan Boris Johnson ile hayat arkadaşı Carrie Symonds'ın aşklarının her zamakinden daha güçlü gözüktüğü görüntüler ortaya çıktı.

Bunun üzerine parti liderliği yarışında aldığı yaraları sarmak için mizansen görüntüler çekip servis etmekle suçlanan eski İngiltere Dışişleri Bakanı, sosyal medyada da alay konusu oldu.

The inside story of the 'staged' @BorisJohnson and Carrie Symonds picturehttps://t.co/xzJ5Zs8Vag — Telegraph Politics (@TelePolitics) June 24, 2019

Medyadaki haberlere göre kavga sırasında Carrie Symonds'ın "Bırak beni", "Evimden çık" diye bağırdığı Johnson, BBC'ye verdiği mülakatta, eve polis çağrılmasıyla ilgili soruya net yanıt vermedi.

Israrlı sorular karşısında Johnson, "Ailemi, sevdiklerimi içeren meseleler hakkında konuşmuyorum. Bunun önemli bir nedeni var. Eğer bunu yaparsanız, onları bir şeylerin içine çekmiş olursunuz ve bu da haksızlık" pozisyonunda kaldı.

Ama bu arada Johnson ile Symonds'ın yeşillikler içinde el ele göz göze otururken fotoğrafları piyasaya çıktı. Eski bakanın kampanya ekibi, fotoğrafların kurgu olduğu ve kendilerince paylaşıldığı iddialarını reddetse de suçlamalar çorap söküğü gibi geldi.

This picture of #BorisJohnson and Carrie Symonds was definitely not staged for the press. All it needs is a kitten and a lutist serenading them with Greensleeves. pic.twitter.com/HVmv1HP9Hi — Dean Morris Cards (@deanmorriscards) June 24, 2019

Partisinin lideri seçilmesi halinde yeni İngiltere Başbakanı konumuna gelecek Johnson, rakipleriyle TV tartışmasından kaçtığı için Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt tarafından 'alçaklıkla' suçlanırken, partinin en büyük bağışçılarından John Griffin'in de mert olup olmadığı sorgulamasına konu oldu.

Son 6 yılda Muhafazakar Parti'ye 4 milyon sterlin bağışta bulunan John Griffin "Güvenilir olup olmadığını bilmemiz lazım, çünkü başbakan olursa kadınlardan daha da çok ilgi görecek" dedi.

Çifte kumru fotoğraflarına anamuhalefetteki İşçi Partisi milletvekili ve meclis iletişim komisyonu üyesi Jo Stevens, "İçinde bulunduğu durumu açıklamayı reddetmesinden birkaç gün sonra mizansen olduğu apaçık 'paparazzi' fotoğraflarının yayımlanması, kendisini daha da kaypak gösterdi" diyerek ekledi:

"Gerçeği söylemek ona yabancı bir şey. Yalancılık sicili herkesin malumu. Başbakanlık yapma liyakatı yok."

Ünlü Tv programcısı Piers Morgan "Boris kız arkadaşını kampanya promosyon aracı olarak kullanmak için kendi özel hayatını işgal ediyor" tepkisini gösterdi.

Eski İçişleri Bakanı Jacqui Smith, Johnson'ın bir yandan mahremiyetinin kalmadığından yakınıp diğer yandan özel ilişkisiyle ilgili mizansenler yapmasının yapmacıklık ve ikiyüzlülük olduğunu söyledi.

Fotoğrafın esinlediği memeler, tepkileri de geçti. Birinde ünlü şarkıcı Sir Cliff Richard Cilla Black'in eşliğinde serenat yaparken çiftin yanında da Kim Jong-Un ve Steve McFadden oturuyor.

© Fotoğraf : @MirrorPolitics Boris Johnson ile hayat arkadaşı Carrie Symonds'ın aşk fotoğrafına Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da monte edildi.

Bir başkasında çift aynı pozu bir fotoğraf stüdyosunun içindeyken veriyor.

Brexit kararının çıkması uğruna büyük yalanlar söylediği ortaya çıkmış eski bakan, BBC politika editörü Laura Kuenssberg'e verdiği mülakatta, 'dürüst olma gereğinden' söz etti.

Kuenssberg'in "Mahremiyete çok önem veriyor gözüküyorsunuz, ama dün bir fotoğrafçı ya da elinde cep telefonu olan biri Sussex taşrasında sizi tesadüfen yakalayıvermiş" deyince Johnson yine "Ben bu konulara girmiyorum" karşılığını verdi.

Daha önce de mizansen fotoğraf çektirmekle suçlanmış olan Johnson, dışişleri bakanlığından istifa mektubunu imzaladığı anı profesyonel fotoğrafçı çağırraak 'ölümsüzleştirmişti'.

Halefi Hunt, başbakanlığın favori adayını, birlikte kamuoyuna çıkmayı reddederek, parti üyelerine saygısızlık yapmakla itham ediyor. Hatta bir etkinlikte Johnson'a "Erkek ol da TV tartışmasına çık" diye meydan okudu. Ama Johnson katılmayı reddettiğinden, Sky News'ın planladığı tartışma programı iptal oldu.