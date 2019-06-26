Türkiye, AKPM'deki oylamada Rusya'nın haklarının iade edilmesini destekledi

Türkiye'nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) Kırım'ın Rusya'ya yeniden bağlanması sonrası katılım ve oy hakları askıya alınan Rusya'ya ilişkin oylamada Moskova'yı desteklediği belirtildi.

Russia Today (RT) televizyonunun Instagram hesabından yayınladığı istatistiğe göre Türkiye, Fransa, Sırbistan Andora, Avusturya, Azerbaycan, Kıbrıs, İspanya, İrlanda, İzlanda, Norveç ve San Marino'dan parlamenterlerin tamamı tasarıyı onayladı.

Gürcistan, Estonya, Letonya Litvanya ve Ukrayna'yı temsil eden parlamenterlerin tamamı ise 'hayır' oyu kullandı.

Tüm vekilleri çekimser kalan ülkeler Danimarka, Finlandiya, Lihtenştayn, Romanya ve Slovenya oldu.

Vekillerinin çoğu Rusya'yı destekleyen ülkeler Ermenistan, Belçika, İsviçre, Çekya, Almanya, Hırvatistan, İtalya, Moldova, Hollanda, Portekiz, Slovakya olurken, Polonya, İsveç ve İngiltereli vekillerin çoğunluğu ise Rusya'nın haklarının iadesine karşı çıktı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör RT на русском (@rtrussian)'in paylaştığı bir gönderi ( 25 Haz, 2019, 8:00öö PDT )

Batı, Mart 2014'te Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrası uyguladığı bir yaptırımı ilk kez geri çekmişti. AKPM, Rus heyetine 5 yıldır uygulanan yaptırımları dün itibarıyla kaldırmış ve Rus heyeti, AKPM'ye geri dönmüştü.

Karara tepki gösteren Ukrayna heyeti, protesto için AKPM'yi terk etmiş, heyet başkanı Vladimir Ariyev, AKPM'deki çalışmalarını askıya alacaklarını ve üyeliklerini gözden geçireceklerini duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kararın kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirtmişti.