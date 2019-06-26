Türkiye, AKPM'deki oylamada Rusya'nın haklarının iade edilmesini destekledi

Gürcistan, Estonya, Letonya Litvanya ve Ukrayna'yı temsil eden parlamenterlerin tamamı ise 'hayır' oyu kullandı.
Tüm vekilleri çekimser kalan ülkeler Danimarka, Finlandiya, Lihtenştayn, Romanya ve Slovenya oldu.
Vekillerinin çoğu Rusya'yı destekleyen ülkeler Ermenistan, Belçika, İsviçre, Çekya, Almanya, Hırvatistan, İtalya, Moldova, Hollanda, Portekiz, Slovakya olurken, Polonya, İsveç ve İngiltereli vekillerin çoğunluğu ise Rusya'nın haklarının iadesine karşı çıktı.
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Karara tepki gösteren Ukrayna heyeti, protesto için AKPM'yi terk etmiş, heyet başkanı Vladimir Ariyev, AKPM'deki çalışmalarını askıya alacaklarını ve üyeliklerini gözden geçireceklerini duyurmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kararın kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirtmişti.
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