İsviçreli milletvekili ve Cenevre Kantonu Büyük Konseyi’nin eski Başkanı Guy Mettan, Avrupa’nın sonunun neden çöküş olduğunu anlattı.

Le Figaro gazetesine konuşan Mettan, Avrupa Birliği’nin 1992 Maastricht Antlaşması’nı imzaladıktan sonra “yanlış yoldan” ilerlemeye başladığını, ultra liberalizmin “her şeyi altına” aldığını ve NATO genişlemesinin Rusya’yla ilişkilerin kötüleşmesine yol açtığını belirterek, “Kendine saygı duyan demokrat için bu kabul edilemez” diye kaydetti.

Günümüz Avrupa’yı, Peloponez Savaşı sonrası iç anlaşmazlıklarla baş edemediği için bağımsızlığını kaybeden ve yardım için Roma’ya başvuran Antik Yunanistan ile karşılaştıran İsviçreli siyasetçi, Avrupa ülkelerinin de 20. yüzyılda çatışmaların çözümü için birkaç kez ABD’den yardım istediğine dikkat çekti.

Mettan, “Amerikalılar, NATO sayesinde askeri bağımsızlığımıza son verdi ve şimdi bizi onların yaptırımlarına uymaya zorlayarak, bize kendi hukuku dayatarak ve dolar aracılığıyla ticaretimizi kontrol ederek ekonomimize boyun eğdiriyorlar” dedi.

Özgür, bağımsız ve egemen Birleşik Avrupa kurma çağrısında bulunan vekil, ABD’nin etkisinin, bir müttefikin sahip olması gerektiğinden çok daha büyük olduğunu söyledi.

Mettan, “Neden Amerikan boyunduruğunu kabul ediyor, Avrupalı olan Rusya’ya düşmanlığı yetiştiriyoruz? Burada, Antik Yunanistan’ın ölümüne yol açan nifak tohumlar var” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın süper güce dönüşüp Avrupa’nın iç dengesi için tehdit haline geldiğini dile getiren Mettan, AB’nin Rusya’yla yakınlaşmasının güç dengesini normale getirebileceğini kaydetti.