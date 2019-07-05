Kayıt
18:52 05 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Sığınmacıları kurtaran kaptan İtalya İçişleri Bakanı'na dava açıyor

    © REUTERS / Guglielmo Mangiapane
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    İtalya’nın göçmen karşıtı hükümetinin engellemelerine rağmen Akdeniz’de 41 göçmeni kurtaran Alman kaptan Carola Rackete, kendisini hedef gösteren İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye dava açmaya hazırlanıyor.

    © REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
    İtalya'da mahkeme, göçmenleri kurtaran kaptanı serbest bıraktı
    Kurtardığı göçmenlerle İtalyan limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen, ardından Lampedusa adası limanına izinsiz yanaşan Sea-Watch 3 gemisinin kaptanı Carola Rackete, üç gün önce çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. 

    Avukatı Alessandro Gamberini, Radyo Cusano Campus'e yaptığı açıklamada Rackete’ye ‘korsan’ ve ‘kanun kaçağı’ diye hitap eden ve onu İtalya’dan sınırdışı edeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye hakaret davası açacaklarını açıkladı. 

    Avukat, İtalya İçişleri Bakanı’nın ‘nefreti körüklediğini’ söyleyerek, “Hakaret davası açmak, mesaj vermenin bir yoludur” dedi. Salvini’nin davayı kaybetmesi halinde tazminat cezası alacağına dikkat çeken avukat, “İnsanları cüzdanlarından vurduğunuzda, kimseye haksız yere hakaret edemeyeceklerini anlarlar” dedi.

    BU SEFER DE ‘ZENGİN VE ŞIMARIK ALMAN KOMÜNİST’ DEDİ

    © AP Photo /
    Göçmenleri kurtaran gemi İtalya limanına yanaştı, kaptanı gözaltına alındı
    İtalya’da iktidardaki koalisyonun üyesi olan faşist Lig Partisi’nin lideri olan Salvini ise bu açıklamarı bir ‘düello’ya çevirdi. Duvar'ın aktardığına göre, Salvini, “Yasaları ihlal ediyor ve İtalyan askeri gemilerine saldırıyor, sonra bana dava açıyor. Bırakın zengin ve şımarık bir Alman komünisti, gangsterler beni korkutmaz” dedi.

    İtalyan ordusunun emirlerine uymayarak 41 göçmeni Lampedusa Adası’na çıkaran Rackete'nin çıktığı mahkemede yargıç Alessandra Vella, Alman kaptanın ‘insan hayatını koruma görevini yerine getirdiğini’ vurgulamıştı.

    Salvini ise “Söyleyecek sözüm yok. İtalya’da cezaevine girmek için ne gerekiyor?” açıklaması yapmıştı. İtalya İçişleri Bakanı, Rackete’yi şu sözlerle hedef göstermişti: “Bu ülkeye dışarıdan gelen birinin, yasalara uymadan ve askerlerin hayatını riske atarak kendi bildiğini yapmasının bir suç olmaması ve serbest bırakılması beni utandırıyor. Eğer bu gece İtalyan yollarında devriye gezen bir polis arabasına herhangi biri çarparsa hakkıdır. Sayın hakim çok kötü bir örnek!”

    Bu açıklamaların ardından Rackete internet trollerinin hedefi haline getirilmiş, cinsel saldırı ve ölüm tehditleri almıştı. Üyesi olduğu sivil toplum kuruluşu Sea-Watch, kadın kaptanın tehditler nedeniyle gizli bir yere götürüldüğünü açıklamıştı. 

    Etiketler:
    Carola Rackete, Matteo Salvini, kaptan, Sığınmacı, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mangalda 'kartalbaşı', dana steak çılgınlığına rakip oldu
    Karikatür
    Çin ve Türkiye terörle mücadeledeki işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet