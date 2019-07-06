İspanya, İran tankerine el koyan İngiltere'yi şikayete hazırlanıyor

Borrell, İngiliz denizcilerin Cebelitarık polisinin emri altında olduğunu iddiasına karşı çıkarak, ABD’nin emirleri altında görev yaptığını iddia etti.
İspanya'nın itirazının, petrol tankeri Grace 1’e Cebelitarık Limanı'nda değil açık denizde müdahale nedeniyle olduğu belirtildi.
İspanya Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü de Avrupa Birliği’nin yaptırımları gereğince yapılan müdahaleye İspanya’nın karışmadığını söyledi.
Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo ise "Petrol tankerinin, AB’nin Suriye yaptırımlarına tabi olan Banyas rafinerisini gittiğine inanılıyordu" diye konuştu.
İngiltere’nin İran’la ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı bir sırada İran petrol tankerine el konulması diplomatik yönden hassas bir durumu ortaya çıkardı. İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak gemiye illegal olarak el konulmasının sebebini açıklaması istendi.
İspanya, Cebelitarık kıyısını uluslararası sular olarak kabul ederken İngiltere, bu bölgenin kendisine ait olduğunu iddia ediyor.
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