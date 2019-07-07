Belçika'da bir kadının zorla peçesini çıkarmaya çalışan başka bir kadın gözaltına alındı

Belçika'nın Anvers kentine bağlı Deurne semtinde 'peçeli olduğu' gerekçesiyle bir Müslüman kadına hakaret eden ve zorla başörtüsünü çıkarmaya çalışan Belçikalı kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Cuma günü akşam saatlerinde Deurne'deki Turnhoutsebaan'da meydana gelen olay, aşırı sağcılar tarafından sosyal medya gündemine taşındı.

Aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi'nden Jan Van Wesembeeck ise Facebook paylaşımında, polisin Belçikalı kadına haksızlık ettiğini savundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, aşırı sağcı politikacıya göre, polis, 'sadece gözleri açıkta olan' bir Müslüman kadının hikayesini dinledi ve Belçikalı kadını, 10 yaşındaki kızının önünde gözaltına alındı.

Van Wasembeeck, gözaltına alınan Flaman kadının çocuğunun ise, olay yerinde bırakıldığını iddia etti.

Ancak polis, aşırı sağcıların iddialarını yalanladı.

Polis sözcüsü Willem Migom, De Standaard gazetesine yaptığı açıklamada, aşırı alkollü Belçikalı kadının, Müslüman kadına saldırdığını söyledi.

Emniyet sözcüsüne göre, Flaman kadın, diğer kadının başörtüsünü zorla çıkarmaya çalıştı. Başörtüsü yırtılan kadın, yüzünden de hafif şekilde yaralandı.

Aşırı sağcı politikacı Jan Van Wesembeeck, sosyal medyada 'olay sonrasının' fotoğraflarını paylaştı

İKİ AYRI RAPOR HAZIRLANDI

Saldırıya uğrayan kadın, polise verdiği ifadede, hakarete uğradığını da söyledi.

Belçikalı kadın hakkında, "saldırı ve yaralama" ile "nefret ve ayrımcılığa teşvik" gerekçesiyle iki ayrı rapor tutuldu.

Sözcü, gözaltına alınan kadının çocuğunun da, kendi başına bırakılmadığını, annesinin erkek arkadaşı ile birlikte eve gönderildiğini söyledi.

Belçika'da, yüzü tamamen kapatan peçe ve burka gibi kıyafetlerin kamusal alanda giyilmesi yasak.

Aşırı sağcılar, Müslüman kaydının peçeli olduğunu ve Belçikalı kadının kendisini bu nedenle uyardığını savunuyor.

Ancak polis sözcüsü Migom, "Ekiplerimiz olay yerine geldiğinde kadının yüzünde peçe yoktu" dedi.