Merkel, Hitler’e suikast girişimi düzenleyenleri andı: Bugünümüzü bu insanların cesareti üzerine inşa edebiliriz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Adolf Hitler’e düzenlenen suikast girişiminin 75. yıl dönümü yaklaşırken yaptığı açıklamada, aşırı sağcılıkla kararlı bir biçimde mücadele edilmesi çağrısında bulundu. Yayımladığı video mesajda, 20 Temmuz tarihinde, Nasyonal Sosyalizm iktidarına karşı duran herkesi andıklarını belirten Merkel, “Bugün de demokrasiyi yıkmak isteyen tüm eğilimlere karşı durmakla yükümlüyüz” diye konuştu.
Zum 75. Jahrestag des Attentats der Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg auf Adolf Hitler würdigt Kanzlerin #Merkel im neuen Podcast alle, die sich der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entgegenstellten. pic.twitter.com/TghirTR3JT— Steffen Seibert (@RegSprecher) July 13, 2019
Merkel video mesajında ülkede aşırı sağcıların sayısının arttığına dikkat çekti. Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesinin, siyasi sorumluluk alanların korunması konusunun ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Merkel, "Burada herkesin gayet açık bir sinyal vermesi gerek" dedi. Başbakan Merkel, herkesi 'demokrasinin ve sivil toplumun güçlü olması ve aşırı sağcılara hiçbir şans tanınmaması' yönünde toplumda çaba sarf etmeye davet etti.
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