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20:44 14 Temmuz 2019
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    Alman medyası: S-400’lerin alımı Türkiye için ‘geri dönüşü olmayan nokta’ haline gelebilir

    © AFP 2019 / Alexander Zemlianichenko
    Avrupa
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    Alman Die Welt gazetesi, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasının, Ankara’nın Batılı müttefiklerinin arasından ayrılmasıyla sonuçlanacak ‘geri dönüşü olmayan nokta’ haline gelebileceğini yazdı.

    Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almasını yorumlayan Die Welt gazetesi, NATO ve ABD’nin sert eleştirilerine rağmen uygulanan anlaşmanın Ankara’nın Batılı müttefiklerinden ayrılmasıyla sonuçlanacak ‘geri dönüşü olmayan nokta’ haline gelebileceğini belirtti.

    Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etti. Bu kapsamda beşinci uçak sevkiyatını tamamladıktan sonra Mürted Hava Meydanı’ndan kalktı.
    © AA / Gökhan Balcı
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    Makaleye göre Türkiye, bölgedeki etkisi ABD’ye göre çok daha güçlü olan Rusya’yı Ortadoğu konusunda müzakere yürütebilecek bir partner olarak değerlendirdiği için anlaşmayı ihlal etmeye kalkışmadı.

    Sistemlerin başkent Ankara’nın yakınlarında konuşlandırılabileceğine dikkat çeken gazete, anlaşmanın gerçekleşmesinin bir diğer nedeni olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’den savunma isteğini gösterdi.

    2016’daki darbe girişimi sırasında TBMM binasına hava saldırısı düzenlendiğini hatırlatan Die Welt, şimdi Türk liderin Amerikan yapımı Patriot sistemlerinin konuşlandırılması halinde 2016’dakine benzer bir durumda Washington’un sistemleri devreden çıkarabileceğinden çekindiğini vurguladı.

    S-400 SÜRECİ

    © AA / Milli Savunma Bakanlığı
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    Geçen Cuma Milli Savunma Bakanlığı, S-400 füze savunma sistemlerinin ülkeye teslim sürecinin başladığını duyurdu. Bakanlığın bugünkü açıklamasındaysa S-400 parçalarını taşıyan 5, 6 ve 7. uçakların Ankara’ya indiği bilgisine yer verildi.

    Rusya ve Türkiye, 4 adet S-400 bataryasının teslimatını kapsayan 2.5 milyar dolar tutarındaki kontratı 2017’de imzalamıştı. Ankara, anlaşma tutarının bir kısmını kendi imkanlarıyla ödüyor, diğer bir kısmının ödemesi iin de Rusya’nın sağladığı krediyi kullanıyor.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, S-400, Die Welt, Almanya
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