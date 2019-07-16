Trump'ın ırkçı çıkışı İngiliz siyasetini karıştırdı: Muhafazakarların gerçeği söylemeye cesareti yok

Durumu ‘kabul edilemez’ diye niteleyen Johnson, “Çok ırklı, çok kültürlü bir toplumun lideriyseniz, insanları geri göndermek gibi bir dil kullanamazsınız. Demek istediğim bunun modası on yıllar önce bitti, şükürler olsun ki” dedi.
Ülkesinde İslamofobi suçlamalarının odağında olan Johnson, Trump için ‘ırkçı’ tabirini kullanmadı.
AİLESİNDEN ÖRNEK VERDİ
Hunt, “Yarı Çinli üç çocuğum var ve onlar İngiliz vatandaşları. Eğer herhangi biri onlara ‘Çin’e geri dönün’ deseydi tamamen dehşete kapılırdım” ifadelerini kullandı.
Trump’ın yorumlarını ırkçı bulup bulmadığı sorulan Hunt, bu konuda bir hayli diplomatik davranmayı tercih etti ve “En yakın müttefikimiz olan bir ülkenin başkanı ve başkan hakkında bu tazr bir dil kullanmanın duruma bir faydası yok” diye konuştu.
CORBYN’DEN YAYLIM ATEŞİ: BİZİM TORYLER ‘IRKÇI’ DEMEYE CESARET EDEMİYOR
Corbyn, “Dört Kongre üyesine ‘evinize dönün’ demek ırkçılıktır. Ama bizim Tory lideri adaylarımız bunu söylemeye cesaret edemiyor. Sağlık ve Sosyal Bakım hizmetlerimizi riske atacak bir rüşve anlaşması için onu teşvik etmek yerine Donald Trump’a karşı çıkmalıyız” dedi.
NE OLMUŞTU?
Trump’ın bu çıkışı bazı Cumhuriyetçilerin bile tepkisini çekmişti.
Trump’ın hedefindeki Ocasio-Cortez, Tlaib ve Pressley ABD’de doğup büyüdü. Somali doğumlu Omar da çocuk yaşta ABD'ye taşındı.
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