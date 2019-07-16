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14:38 16 Temmuz 2019
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    Trump'ın ırkçı çıkışı İngiliz siyasetini karıştırdı: Muhafazakarların gerçeği söylemeye cesareti yok

    © AP Photo / Jessica Taylor
    Avrupa
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    İngiliz politikacılar, Demokrat kadın Kongre üyelerini “Geldiğiniz yere geri dönün” sözleriyle hedef alan ABD Başkanı Donald Trump’a tepki gösterdi. Muhafazakâr parti temsilcileri ‘ırkçı’ demekten kaçınırken, İşçi partisi lideri Corbyn, Trump’ı suçlamakla kalmadı, İngiltere’nin olası yeni liderlerini de ‘korkaklıkla’ itham etti.

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    İngiltere’nin yeni başbakanı olması beklenen Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve İşçi partisi Lideri Jeremy Corbyn, Donald Trump’ın ırkçı ve yabancı düşmanı ifadelerine tepki gösterdi.

    Durumu ‘kabul edilemez’ diye niteleyen Johnson, “Çok ırklı, çok kültürlü bir toplumun lideriyseniz, insanları geri göndermek gibi bir dil kullanamazsınız. Demek istediğim bunun modası on yıllar önce bitti, şükürler olsun ki” dedi.

    Ülkesinde İslamofobi suçlamalarının odağında olan Johnson, Trump için ‘ırkçı’ tabirini kullanmadı.

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    © AP Photo / Henry Nicholls
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    Çinli bir eşi olan Jeremy Hunt da Trump’ın yorumunu ‘saldırgan’ bulduğunu söyledi.

    Hunt, “Yarı Çinli üç çocuğum var ve onlar İngiliz vatandaşları. Eğer herhangi biri onlara ‘Çin’e geri dönün’ deseydi tamamen dehşete kapılırdım” ifadelerini kullandı.

    Trump’ın yorumlarını ırkçı bulup bulmadığı sorulan Hunt, bu konuda bir hayli diplomatik davranmayı tercih etti ve “En yakın müttefikimiz olan bir ülkenin başkanı ve başkan hakkında bu tazr bir dil kullanmanın duruma bir faydası yok” diye konuştu.

    CORBYN’DEN YAYLIM ATEŞİ: BİZİM TORYLER ‘IRKÇI’ DEMEYE CESARET EDEMİYOR

    Jeremy Hunt
    © AP Photo / Matt Dunham
    İngiltere'den Trump'a 'çok aptal' cevabı
    Jeremy Corbyn ise Donald Trump’ın çıkışını doğrudan ‘ırkçılık’ olarak niteledi. Bununla da kalmayan Corbyn, Johnson ve Hunt’ı Brexit sonrası ABD ile olası bir ticaret anlaşması yapmak umuduyla Trump’a ‘yağ çekmekle’ suçladı.

     Corbyn, “Dört Kongre üyesine ‘evinize dönün’ demek ırkçılıktır. Ama bizim Tory lideri adaylarımız bunu söylemeye cesaret edemiyor. Sağlık ve Sosyal Bakım hizmetlerimizi riske atacak bir rüşve anlaşması için onu teşvik etmek yerine Donald Trump’a karşı çıkmalıyız” dedi.

    NE OLMUŞTU?

    Londra'da Trump'ı protesto gösterileri
    © REUTERS / CLODAGH KILCOYNE
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    Donald Trump, ırkçı ve yabancı düşmanı çıkışlarına bir yenisini daha ekleyerek önceki gün isim vermeden Kongre üyelerine seslenmişti. 'Hükümetleri tamamen felaket olan ülkelerden gelen kadın Kongre üyeleri' dediği Demokratların 'ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini' söylemişti.

    Trump’ın bu çıkışı bazı Cumhuriyetçilerin bile tepkisini çekmişti.

    Trump’ın hedefindeki Ocasio-Cortez, Tlaib ve Pressley ABD’de doğup büyüdü. Somali doğumlu Omar da çocuk yaşta ABD'ye taşındı.

    Etiketler:
    Jeremy Corbyn, Jeremy Hunt, Boris Johnson, Tory, Muhafazakar Parti, Demokratlar, Irkçılık, ırkçı, Donald Trump, ABD, İngiltere
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