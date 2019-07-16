Alman medyası: Rusya ‘beklenmeyen bir darbe’ indirebilir

Alman Die Welt gazetesi, Rusya’nın ‘yasaklı’ füzelerle silahlandığını, Avrupa’da savaş hazırlıkları yapıyor gibi göründüğünü ve bu şekilde NATO’yu harekete geçirmek zorunda bıraktığını ileri sürdü.

Haberini NATO genel sekreterinin eski yardımcısı emekli general Heinrich Braus ve Kiel Üniversitesi Güvenlik Politikaları Enstitüsü Direktörü Joachim Krause’nin açıklamalarına dayandıran gazete, Rusya’nın ‘yasaklı’ füzelerle silahlanmaya devam ettiğini, Avrupa’da savaş hazırlıkları yapıyor gibi göründüğünü ve bu şekilde NATO’yu harekete geçirmek zorunda bıraktığını iddia etti.

Habere göre Krause, Avrupa iklim değişiklikleri ve göç krizi ile meşgulken Rusya’nın geçerli neden olmadan nükleer silah kullanma tehditli bölgesel savaşlara hazırlık yaptığını savundu.

Braus’a göre ise Rusya, Batı devletleri ile kasten zıtlaştığını, ayrıca dünya düzenini yok etmeye ve NATO’nun birliğini bozmaya çalıştığını, ancak NATO ile bir çatışmadan galip çıkamayacağının farkında olduğundan nükleer tehditle destekli ‘beklenmeyen bir darbe’ indirebileceğini iddia etti.

Braus, Rusya’nın bu eylemleri sonucunda Avrupa ülkelerinin kapsamlı bir savaş ile statükolarını Moskova lehine radikal bir biçimde değiştirmek arasında seçim yapmak durumunda kalacaklarını ileri sürdü.

Eski general, Rusya’nın ‘saldırılarına’ başlayabileceği yerleri ise Karadeniz bölgesi, Baltık ülkeleri, Polonya ve Ukrayna olarak sıraladı.

Bu arada her iki uzman da böyle bir çatışmada, coğrafi konumundan dolayı kilit rolde Almanya’nın olacağını öngörerek, Alman yönetimini silahlı kuvvetlerini bir an önce NATO’nunu zor görevleri icra etmek üzere savaşa hazır hale getirmeye çağırdı.

Aralarında NATO üst düzey yöneticilerin de bulunduğu Batılı politikacılar sürekli olarak ‘Rus tehdidinden’ bahsediyor. Moskova’daki yetkililer ise Rusya’nın hiçbir zaman hiç kimseye saldırmayacağını defalarca vurgulamıştı.