AB Konseyi Rusya'ya 'MH17 olayının sorumluluğunu üstlenme' çağrısı yaptı

AB Konseyi’nin kabul ettiği deklarasyonda ayrıca Rusya’ya, bu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tam kapsamlı işbirliği başlatma çağrısı yer alıyor.

Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağının Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde düşmesinin 5. yıl dönümüyle ilgili yayımlanan açıklamada, AB’nin 'gerçeği' ortaya çıkarmak için her türlü çabayı gösterdiği ifade edildi.

Ayrıca AB’nin, 4 zanlıya karşı dava açılmasını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağı, 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşmüş ve uçaktaki 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Ölenlerin ailelerinin avukatı Aimar Gimulla, olayın sorumlusunun Ukrayna olduğunu, hava sahasını kapatması gerektiğini belirtmişti.