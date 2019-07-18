Boeing, 737 MAX kazaları için 50 milyon dolar ödeyecek

ABD'li uçak üreticisi Boeing, Etiyopya ve Endonezya'daki 737 MAX kazalarında hayatını kaybeden 346 kişinin ailesine 50 milyon dolar ödeyecek.

Boeing’in en çok satılan uçak modeli olan 737 Max, Ekim ayında Endonezya’da Lion Havayolları uçuşunda yaşanan kazanın ardından Mart ayında da Etiyopya Havayolları uçuşu sırasında da düşerek toplamda 346 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olmuştu.

Kazaların ardından başlatılan soruşturmanın dünkü duruşmasında, hem Ekim ayında Endonezya’da hem de Mart ayında Etiyopya’da yaşanan kazalarda yakınlarını kaybeden aileler hazır bulundu. Birbirine destek olarak acılarını paylaşmaya çalışan aileler, üzerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu posterler ile mahkeme salonuna giriş yaptı.

Endonezya kazasında 8 kişilik mürettebat ile 181 yolcunun tamamı, Etiyopya kazasında ise 8’i mürettebat toplamda 157 kişi yaşamını kaybetmişti.

Dünyanın en büyük uçak üreticisi olan Boeing tarafından işe alınan tazminat uzmanı Ken Feinberg, Amerikan devi Boeing’in 737 Max tipi uçaklarından ikisinin uçuş sırasında düşmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına 50 milyon dolar tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Feinberg, Mart ayında düşen ve Etiyopya Havayolları’na ait 737 Max tipi uçakta 3 çocuğunu, eşini ve kayınvalidesini kaybeden Paul Njoroge’nin, ABD Temsilciler Meclisi’nde dün düzenlenen duruşmada verdiği sarsıcı ifadenin ardından işe alındı.

11 Eylül 2001 saldırısı ve 2010 Meksika Körfezinde yaşanan BP Deepwater Horizon petrol sızıntısı da dahil olmak üzere birçok önemli olayda tazminat protokollerini yürüten Ken Feinberg, ekibinin bu haftadan itibaren tazminata uygun kişiler için hemen bir talep protokolü hazırlamaya başlayacağını söyledi.

Amerikan uçak üreticisi, 3 Temmuz’da yaptığı açıklamada 100 milyon doların Endonezya ve Etiyopya kazalarında yakınlarını kaybeden kişiler ile yerel hükümetlerle yardım kuruluşlarına dağıtılacağını duyurmuştu.

Tazminat bedelinin yarısı olan 50 milyon dolar ailelere dağıtılırken diğer yarısı hükümet ve toplum projelerine tahsis edilecek.