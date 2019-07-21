Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Başbakan profesyonel bir ekonomist olmalı

Ukrayna, eski komedyen Vladimir Zelenskiy'nin devlet başkanı seçilmesinden 3 ay sonra, bugün parlamento seçimi için sandık başında.

Başkent Kiev’de erken genel seçim için oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Zelenskiy, başbakan adayı tercihi ile ilgili görüşünü belirtti.

Parlamentoda olan bazı kişilerin bu düşüncesinden hoşlanmayacağını söyleyen Zelenskiy, "Benim burada değişmeyen bir pozisyonum var. Başbakan olacak kişi tamamen profesyonel bir ekonomist olmalıdır ve hiçbir zaman başbakan, parlamento başkanı ya da bir partinin lideri olmayan bağımsız bir kişi olması için hiçbir politik düşüncesi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna halkı sandık başında oy verme işlemini sürdürüyor. Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, saat 12.00 itibarıyla seçmenin yüzde 19.24’ünün oy kullandığını açıkladı.

Vladimir Zelenskiy, mayısta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 73.22 oy alarak zafer kazanmış, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosu'nu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimleri yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.