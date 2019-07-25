Fransa'nın 'uçan askeri' Manş Denizi'ni geçemedi

Fransa'daki Bastille Günü kutlamalarına, 'Uçan asker' temasıyla yaptığı uçan kaykay gösterisiyle damga vuran mucit Franky Zapata'nın ikinci meydan okuması başarısızlıkla sonuçlandı.

İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni kaykayıyla geçme denemesi yapan Zapata'nın hedefine ulaşamadığı açıklandı. Fransa'nın kuzey kıyısındaki Sangatte'de bilimkurgu filmlerini aratmayan sahneler yaşatan ve tırmandığı bir platformdan havalanan 40 yaşındaki Zapata, yarı yolda yakıt ikmali için alçalmak isterken denize çakıldı.

Sözcüsü Anna Vanekas, Zapata'nın sağlık durumunun iyi olduğu, denemenin de iptal edildiğini söyledi.

Inventor Franky Zapata unveils his jet-powered hoverboard to the world as he attempts to cross the English Channel.



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