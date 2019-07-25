Macron'un profil fotoğrafı tartışma yarattı: Kendisini sikkelerdeki Roma imparatorlarına benzetmiş

Macron'un yeni fotoğrafı ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Bir kullanıcı, fotoğraf hakkında 'küçük Napolyon' benzetmesini yaparken, başka bir kullanıcı ise fotoğrafı 16. Louis'e benzetti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Macron'un profilden ve sağ tarafa bakarken çekilen fotoğrafının 'sağa yönelim' ve 'Oryantalist bir dış politika eğilimi' olduğu yönünde paylaşımlarda bulundu.
Söz konusu fotoğrafı ise sosyal medyada 80 binden fazla kullanıcı 'beğendi'.
vous avez vu la nouvelle pp de Macron ? ça ressemble pas un peu à ça ? pic.twitter.com/4SldbzccQB— Надя🔸 (@nadsouls) July 24, 2019
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