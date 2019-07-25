Macron'un profil fotoğrafı tartışma yarattı: Kendisini sikkelerdeki Roma imparatorlarına benzetmiş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sosyal medya hesaplarında kullandığı yeni profil fotoğrafı tartışma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Macron'un 'Kendisini sikkelerdeki Roma imparatorlarına' ve 'Fransız krallarına benzettiği' yorumlarında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmaunel Macron, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarını değiştirdi.

Macron'un yeni fotoğrafı ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bir kullanıcı, fotoğraf hakkında 'küçük Napolyon' benzetmesini yaparken, başka bir kullanıcı ise fotoğrafı 16. Louis'e benzetti.

Facebook Emmanuel Macron

​Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Macron'un profilden ve sağ tarafa bakarken çekilen fotoğrafının 'sağa yönelim' ve 'Oryantalist bir dış politika eğilimi' olduğu yönünde paylaşımlarda bulundu.

Söz konusu fotoğrafı ise sosyal medyada 80 binden fazla kullanıcı 'beğendi'.