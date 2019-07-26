Şempanze, ziyaretçilerin gözü önünde bakıcısına saldırdı: 4 parmağını ve kolunun bir parçasını kaybetti

Fransa’nın Loire ilindeki bir hayvanat bahçesinin çalışanı, şu ana kadar iyi huylu olarak bilinen bir şempanzenin saldırısına uğradı.

Progres gazetesinin aktardığına göre, Saint-Martin-la-Plaine belediyesine ait hayvanat bahçesinde, 23 yaşındaki Bambou isimli şempanze, bilinmeyen sebeplerden dolayı, ona el uzatan bakıcısına saldırdı.

Hayvanat Bahçesi Direktörü Pierre Thivillon, “Şempanzenin neden öyle tepki verdiğini anlamıyorum, daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı. Genç adam, şempanzenin huyunu çok iyi biliyordu, bu çok iyi kalpli bir hayvandı” dedi.

FranceInfo radyosu, saldırıda 4 parmağını ve kolunun bir parçasını kaybeden 30 yaşındaki bakıcının helikopter ile Lyon’daki hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Kanlı sahneye tanık olan yaklaşık on ziyaretçi şok geçirdi, sağlık uzmanları onlara da yardım etti.