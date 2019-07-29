İngiltere’de 'Türk arısı' alarmı

Haberde, genç kızın araştırma yaparak tespit ettiği arının, sadece Türkiye ve İran’da yaşayan Osmia Avosetta türüne ait olduğunu ortaya çıkardı.
Aile, İngiltere Arıcılar Birliği’ne başvurdu. Birlik, bu konuyla ilgili İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’na (DEFRA) bilgi verdi.
Birliğin sözcüsü, "Bu arı gibi yerli olamayan türler çeşitli sorunlar taşıyor ve kontrol edilmesi gerekiyor. Onlar, yerel türleri yok edecek virüsler taşıyabiliyor ya da gıda kaynağı mücadelesinde benzer türlere rekabet oluşturabiliyor" dedi.
Haberde, uzmanlar bu konuyu incelmeye devam ederken 'kaçak' arının kozalar yapmaya devam ettiği kaydedildi.
Ashley Toy’un eşi, "Her sabah kapı açtığımızda arı geliyor. Sonra sürekli girip çıkıyor. Daha önce böyle bir şey görmedim" diye konuştu.
Duruma DEFRA karıştıysa meselenin muhtemelen çok ciddi olduğunu söyleyen kadın, "Henüz benden bu arıyı yakalamamı istemediler" diye ekledi.
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