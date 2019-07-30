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17:59 30 Temmuz 2019
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    Amsterdam'ın Red Light bölgesinde bir seks işçisi vitrin gibi kullanılan pencerenin gerisinden kendini sergileyerek müşteri bekliyor.

    Red Light'ın seks işçilerinden başka bölgeye taşınmaya kırmızı ışık

    © AFP 2019 / Anoek De Groot
    Avrupa
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    Hollanda başkentinin ilk kadın belediye başkanının seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinleriyle ünlü Red Light (Wallen) bölgesini 'temizleme' planını, bölge sakinleri memnuniyetle karşıladı, ama emekçiler kesin dille reddetti.

    © AFP 2019 / Koen Van Weel
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    Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanının seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinleriyle ünlü Red Light (Wallen) bölgesini 'temizleme' planına emekçilerden tepki geldi. 

    Kanalların arka sokaklarındaki vitrinlerde kırmızı neon ışıkları altında pişen seksi işçilerinin, her şeyin olduğu gibi kalmasını istedikleri ve başka bir yere taşınmayacaklarını söyledikleri belirtildi. 

    Fransız haber ajansı AFP, bina öncephesinden dönüştürülen vitrinlerdeki kabinlerde çalışan seks işçilerinin yeni kurduğu 'Red Light United' isimli sendikanın başkanıyla konuştu.

    Kendisini Felicia Anna olarak tanıtan ve gerçek adını vermek istemeyen 33 yaşındaki sendika başkanı "Bizi kolay incinir ve savunmasız bulan herkese söyleyecek bir şeyim var: Bizi hiç tanımıyorlar. Bu yorumlar bana ve meslektaşlarıma gösterdi ki, böyle konuşanlar gerçekten bizi hiç tanımıyorlar" dedi. 

    Amsterdam Red Light District
    © AP Photo / Peter Dejong
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    Geçen yıl 18 milyon ziyaretçi ağırlayan Amsterdam'ın en çok turist çeken bölgelerinden biri de Red Light.

    Ama artan erkek ziyaretçi sayısı ve suç oranlarının, polis tarafından 'her kilometrekaresi sefalet' diye nitelenen bölgede büyük sorunlar yarattığına dikkat çekiliyor. 

    Belediye Başkanı Femke Halsema, kilit sorunlar olarak, ruhsatsız şekilde yeraltında seks ticareti yapılması ve vitrinlerdeki seks işçilerine yönelik rahatsızlık verici davranışlarla saygısız tavırları sıraladı. 

    Yeşiller-sol ititifakının belediye başkanı, Red Light'ı (De Wallen) suçu ve insan kaçakçılığını dizginlemeye, bölgede ikamet edenler için daha yaşanabilir kılmaya yönelik olarak değiştirmek için dört seçenek sundu:

    1) İnsanların sokaktan seks işçilerini görmemesi için vitrinlere  perde çekmek.

    Red Light- Amsterdam
    © AP Photo / Evert Elzinga
    Amsterdam'ın genelevleriyle ünlü Red Light'ı için 'turistlerden kaçış planı'

    2) Bazı vitrinleri şehrin başka bölgelerine taşımak.

    3) Tüm vitrinleri kapatıp taşımak.

    4) Vitrin genelevlerinin sayısının şimdiki 330'dan daha artırılmarı ve bir 'seks oteli' de kurulması, ama tüm bunların seks işçilerini esir alan ruhsatsız sektörden ruhsatlı sektöre evrilmesini sağlayacak şekilde yapılması.

    Red Light bölgesinde yaşayanlar, bu değişiklik önerilerini destekliyor. AFP'ye konuşan bölge sakinlerinden biri "Kadınlar sirk hayvanlarından daha kötü muamele görüyorlar" dedi. Bu kişi, Red Light sakinlerinin çoğunun vitrinlerin kapatılıp başka yere taşınmasını tercih edeceği görüşünü dile getirdi.

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    © REUTERS / Aly Song
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    'Red Light United' sendikasının Romanyalı başkanı ise "Vitrin gerisindeki 170 seks işçisi üzerinde araştırma yaptık, yüzde 93'ü buradan taşınmak istemediğini belirtti" dedi. 

    Belediye Başkanı Femke Halsema'nın dört senaryosu içinde sadece sonuncusunun kendilerinin yararına olduğunu, dolayısıyla ilk üçünü desteklemediklerini vurgulayan Felicia Anna, belediye başkanının Red Light işçilerinden 'kurbanlar' ve 'insan kaçakçılığı karşısında savunmasızlar' diye nitelemesinin kendilerine yardımcı olmadığını, kendilerini damgalanmış gibi bıraktığını söyleyerek "Hakkımızda böyle konuşmayı kesin" dedi. 

    Etiketler:
    Femke Halsema, Amsterdam, Hollanda, red light
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