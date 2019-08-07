Zelenskiy’den Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarlarına 'Ukrayna’ya geri dönün' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Türkiye’de 2 günlük resmi ziyarette bulunan Zelenskiy’in Ukrayna ve Kırım Tatar topluluklarıyla yaptığı görüşmede kendilerine 'vatanlarını geliştirmek' için Ukrayna’ya geri dönmeleri çağrısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanımız, misafirperver Türkiye topraklarının burada buluşanların yeni evi olmasına rağmen her birinin Ukrayna’da beklendiğini vurguladı ve vatanlarının gelişim sürecine katılmaları çağrısında bulundu" ifadelerine yer verildi.

Görüşmeye katılan topluluk temsilcilerinden her birinin sahip olduğu deneyim, bilgi ve olanakların Ukrayna için çok önemli olduğunu kaydeden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekibim çok iddialı hedefler belirledi, insanlarımızın kazanç sağlamak ve daha iyi bir yaşam aramak için çıktığı yurtdışından sevinçle geri dönecekleri bir ülke inşa etmek istiyoruz. Ve ben, bu yeni Ukrayna’nın kurulma sürecine sizlerin de aktif bir şekilde katılmanızı isterim, sizin yardımınıza ihtiyacımız var."