Yunan üniversitelerine polisin girmesini yasaklayan yasa kaldırıldı

Dün dışardaki protestolar eşliğinde mecliste hararetli tartışmalar yaşanırken, Başbakan Kiryakos Miçotakis oylama öncesi milletvekillerine seslendi.
Eski yasanın üniversite kampüslerini suç yuvasına ve polis için girilmez bölgelere çevirdiğini savunan Miçotakis, Yunanistan'da ağırlığı olan anarşist hareketin üniversitelerdeki örgütlenmesine atıfla şu söyleme başvurdu:
"Üniversitede polis istediğimizden değil, ama öğrencilerin yaşamlarını kontrol eden kapüşonlulardan kurtulmak istiyoruz. Tipik bir öğrenci, fakültelerin farklı gruplar tarafından kontrol edilmesine, uyuşturucu patlamasına, bodrum katlarının molotof kokteyller ve kapüşonlularla dolup taşmasına maruz kalıyor."
Büyük bir ekonomik krize girmesi sebebiyle Avrupa Birliği'nin dayattığı öldürücü tasarruf programından yeni çıkmış olan Yunanistan'dan The Guardian gazetesine göre son yıllarda kampüslerde akademisyenlerin saldırıya uğradığı, öğrencilerin açıkta uyuşturucu şırınga ettiğine dair haberler geliyor. Oyların Miçotakis'e yönelmesinde eski yasanın üniversitelere şiddet kültürünün hakim olmasını sağladığı, bunun da pek çok Yunan gencini yurtdışında eğitim almaya yönlendirdiği görüşü de etkili oldu.
40 yıldır güvenlik güçlerinin üniversitelere adım atmasına set çeken yasa, 1973'te Albaylar Cuntası'nın Atina'daki Politeknik Üniversitesi'ne gönderdiği tankın kapıyı kırıp içeri girmesiyle yaşanan saldırıda 23 öğrencinin ölmesine karşılık olarak çıkarılmıştı.
Politeknik Üniversitesi direnişinin yıldönümü olan 17 Kasım'da genelde kampüsün içindeki öğrencilerin dışarıdaki polise molotof kokteyli atmasıyla çatışmaların çıkması gelenek halinde.
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